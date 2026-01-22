Alianza Lima en el ojo de la tormenta. El popular equipo de La Victoria empezó con el pie izquierdo el año, ya que 3 jugadores fueron denunciados por abuso sexual. Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambranos fueron implicados en un escándalo extradeportivo en Serie Río de La Plata 2026. Los barristas explotaron al ver que los futbolistas están envueltos en polémicas y fueron a 'parchar' a los referentes.

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido golpeados por diversos hinchas. Alianza Lima no cumplió los objetivos trazados en Liga 1 e incluso en Copa Sudamericana fueron eliminados de la Copa Sudamericana 2025 y la historia podría repetirse por indisciplina.

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido golpeados

El periodista Michael Succar sorprendió al revelar agresiones en Matute. "Quería hacer una breve mención en el programa sobre el tema de la violencia. La indisciplina es responsabilidad del club, y los hinchas tienen todo el derecho de expresar su descontento, abuchear, dejar de apoyar o pedir la salida de los jugadores. Lo que no corresponde bajo ninguna circunstancia es ingresar al club y agredir a las personas. En cuanto al otro caso, será la justicia quien debe intervenir“, enfatizó el conductor de 'Denganche'.

"Entre las personas afectadas por este acto de violencia, que rechazamos de manera categórica, se encuentran Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Integrantes de la hinchada de Alianza ingresaron por la fuerza y agredieron a miembros de la institución“, expresó el comunicador en el popular podcast. Asimismo, Franco Navarro también habría corrido con la misma suerte.

Comando Sur y su duro mensaje en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

La barra oficial de Alianza Lima utilizó sus redes sociales para manifestar su enojo por cómo se viene manejando la institución blanquiazul. El 'Comando Sur' dejó en claro que todos los involucrados, futbolistas y jefes, deben desligarse del club, sin importar las consecuencias de esta decisión. "Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua", menciona la barra blanquiazul.