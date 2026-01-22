HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Zambrano, Peña y Trauco separados de Alianza Lima | LR+ Noticias

Deportes

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima durante protesta contra jugadores denunciados

El periodista Michael Succar sorprendió al revelar supuestas agresiones de los barristas aliancistas a los principales referentes del equipo e incluso Franco Navarro.

Hinchas habrían golpeado a Paolo Guerrero y Luis Advíncula. Foto: Lr/ESPN
Hinchas habrían golpeado a Paolo Guerrero y Luis Advíncula. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima en el ojo de la tormenta. El popular equipo de La Victoria empezó con el pie izquierdo el año, ya que 3 jugadores fueron denunciados por abuso sexual. Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambranos fueron implicados en un escándalo extradeportivo en Serie Río de La Plata 2026. Los barristas explotaron al ver que los futbolistas están envueltos en polémicas y fueron a 'parchar' a los referentes.

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido golpeados por diversos hinchas. Alianza Lima no cumplió los objetivos trazados en Liga 1 e incluso en Copa Sudamericana fueron eliminados de la Copa Sudamericana 2025 y la historia podría repetirse por indisciplina.

PUEDES VER: Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

lr.pe

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido golpeados

El periodista Michael Succar sorprendió al revelar agresiones en Matute. "Quería hacer una breve mención en el programa sobre el tema de la violencia. La indisciplina es responsabilidad del club, y los hinchas tienen todo el derecho de expresar su descontento, abuchear, dejar de apoyar o pedir la salida de los jugadores. Lo que no corresponde bajo ninguna circunstancia es ingresar al club y agredir a las personas. En cuanto al otro caso, será la justicia quien debe intervenir“, enfatizó el conductor de 'Denganche'.

"Entre las personas afectadas por este acto de violencia, que rechazamos de manera categórica, se encuentran Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Integrantes de la hinchada de Alianza ingresaron por la fuerza y agredieron a miembros de la institución“, expresó el comunicador en el popular podcast. Asimismo, Franco Navarro también habría corrido con la misma suerte.

PUEDES VER: Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"

lr.pe

Comando Sur y su duro mensaje en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

La barra oficial de Alianza Lima utilizó sus redes sociales para manifestar su enojo por cómo se viene manejando la institución blanquiazul. El 'Comando Sur' dejó en claro que todos los involucrados, futbolistas y jefes, deben desligarse del club, sin importar las consecuencias de esta decisión. "Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua", menciona la barra blanquiazul.

Notas relacionadas
Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

LEER MÁS
Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

LEER MÁS
Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

Comando Sur lanzó fuerte mensaje tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "No nos representan ni los queremos en el club"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"

Sergio Peña se pronuncia por primera vez sobre denuncia por presunto abuso sexual: "Estaré a disposición de la justicia"

LEER MÁS
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Deportes

Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

Leyenda de Boca Juniors se pronuncia sobre posible fichaje de Kevin Serna y destacó su paso por Alianza Lima: "Me lo referenciaron"

Noche Blanquiazul 2026 tiene su primera baja sensible: Inter Miami no contará con delantero argentino para enfrentar a Alianza Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025