Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Deportes

Hinchas de Alianza Lima irrumpieron en Matute para encarar a jugadores involucrados en denuncia por presunto abuso sexual

Fanáticos del club íntimo llegaron hasta el estadio Alejandro Villanueva para protestar contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron denunciados en Argentina.

Los aficionados de Alianza Lima increparon a los futbolistas en pleno entrenamiento. Foto: difusión
Los aficionados de Alianza Lima increparon a los futbolistas en pleno entrenamiento. Foto: difusión

La mañana de este jueves 22 de enero, hinchas de Alianza Lima irrumpieron en el entrenamiento del equipo en Matute para encarar a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, denunciados en Argentina por presunto abuso sexual. Un grupo de aficionados logró ingresar al recinto deportivo y protagonizó un tenso enfrentamiento verbal con los futbolistas presentes en el lugar.

En las imágenes difundidas vía redes sociales se aprecia cómo los fanáticos fuerzan las puertas del estadio Alejandro Villanueva para entrar. Otra grabación muestra a los barristas increpando duramente a los implicados en la denuncia y exigiendo su salida del club.

Jugadores de Alianza Lima habrían sido agredidos por hinchas

Según los periodistas Michael Succar y Mauricio Loret de Mola, jugadores como Luis Advíncula y Paolo Guerrero habrían resultado agredidos producto de la irrupción de los hinchas en la sesión de trabajos. Franco Navarro Mondayo, director deportivo de Alianza Lima, también sería uno de los afectados.

Zambrano, Peña y Trauco, por su parte, no se encontraban en el lugar, pues habían sido apartados poco después de difundirse la información y, luego, separados oficialmente de forma indefinida por la institución victoriana.

¿Qué pasó con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco?

Desde Argentina, la prensa local dio cuenta de la acusación judicial contra los tres jugadores de parte de una joven de 22 años, quien adujo haber sido agredida sexualmente en la concentración del equipo blanquiazul en Montevideo.

De acuerdo con la información de los medios que dieron a conocer la noticia, los hechos se habrían producido luego de que la presunta víctima, acompañada de una amiga, fuera invitada por Zambrano al hotel donde se hospedaba sin saber que Trauco y Peña también estarían presentes en el lugar.

