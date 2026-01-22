HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

En las últimas horas, el medio A24 reveló que los tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por una joven argentina por el presunto delito de abuso sexual.

Carlos Zambrano es uno de los implicados en la denuncia. Foto: composición de LR/Alianza Lima
Alianza Lima emitió un comunicado luego de hacerse pública una denuncia por el presunto delito de abuso sexual en contra de los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La institución victoriana remarcó que iniciaron un proceso disciplinario y que, además, van a colaborar con la justicia.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un proceso disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta dispoción para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", se lee en el escrito que publicaron en sus redes sociales.

Comunicado de Alianza Lima tras denuncia de presunto abuso sexual. Foto: Alianza Lima

Zambrano, Trauco y Peña fueron denunciados por abuso sexual en Argentina

Hoy, jueves 22 de enero, la prensa argentina reveló una denuncia por el pregunto delito de abuso sexual en contra de 3 jugadores de Alianza Lima. De acuerdo a los reportes, una joven de 22 años indicó que este episodio tuvo lugar en la ciudad de Montevideo (Uruguay), lugar donde los íntimos realizaro su pretemporada y disputaron 3 amistosos internacionales.

"La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima", sostuvo el medio A24.

"De acuerdo con el relato presentado en la causa, el episodio denunciado habría tenido lugar en un hotel de Montevideo, más precisamente en el Hyatt Centric. La joven argentina habría conocido previamente a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada al lugar donde se alojaba el plantel de Alianza Lima, acompañada por una amiga", agregaron.

