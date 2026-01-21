Sekou Gassama llegó al Perú y ya tiene número definido: el inédito dorsal que usará el delantero de Universitario
El experimentado delantero no llevará la dorsal '9' ni la '7' en Universitario, pese a su posible rol ofensivo en la plantilla del tricampeón de la Liga 1.
Listos para la 'Noche Crema' 2026. Sekou Gassama llegó a Lima para unirse a los entrenamientos con Universitario de Deportes. El delantero senegalés español no declaró, pero quedó listo para pasar los exámenes médicos y estampar su firma en el tricampeón de la Liga 1. Asimismo, el popular club de Ate anunció la inédita dorsal que llevará en la camiseta. El atacante lucirá un número de dos cifras.
Es importante destacar que no usará la '11', '9' y tampoco la '7' pese a que suelen ser números ofensivos en el fútbol. La llegada de Sekou Gassama ha suscitado controversia entre los aficionados. Su anterior equipo, el Eldense de España, lo utilizó en apenas 11 encuentros y anotó un solo gol.
¿Qué número usará Sekou Gassama en Universitario para disputar la Liga 1?
El flamante fichaje con experiencia en Europa llegó a Lima, pasando las 7:00 am, en silencio y enfocado en recuperar su mejor versión goleadora. El club, mediante su página web, anunció el número que llevará el número '90' para disputar la Liga 1. No obstante, en Copa Libertadores podría variar. Sin duda, una inédita dorsal para un experimentado delantero acostumbrado a utilizar la '9'.
Universitario se rinde a Sekou Gassama: "Aportará potencia"
En su página web, Universitario destacó las virtudes de su nuevo 'jale': "Atacante con recorrido internacional que aportará potencia, presencia en el área y experiencia al frente ofensivo crema".
"Gassama ha recorrido su carrera futbolística en Chipre, Argelia, pero esencialmente en España, en equipos como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería, Málaga FC, entre otros. Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival", se lee en la descripción completa que hace el tricampeón peruano acerca del delantero.
Fichajes de Universitario en el 2026
Además del entrenador español Javier Rabanal y el arquero peruano Diego Romero, quien vuelve de su préstamo, son 5 los futbolistas extranjeros que se sumarán a la plantilla de Universitario con miras a la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.
- Javier Rabanal (DT)
- Diego Romero (arquero)
- Caín Fara (defensa, argentino)
- Héctor Fertoli (volante, argentino)
- Sekou Gassama (delantero, senegalés)
- Lisandro Alzugaray (delantero, argentino)
- Miguel Silveira (delantero, brasileño).