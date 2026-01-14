Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente en pretemporada por Serie Rio de la Plata en Uruguay. Sin embargo, las cámaras se centraron en la pelea de Carlos Zambrano e Ignacio Pusseto. El experimentado zaguero parece que no aprendió la lección, ya que el año pasado obtuvo un récord de tarjetas rojas y en el partido amistoso también mereció ser expulsado. Por este motivo, Eddie Fleischman quedó impactado al verlo.

Durante un tiro de esquina, en los últimos instantes del primer tiempo en Montevideo, Carlos Zambrano aplicó una llave de judo e incluso lo agarró del cuello y lo desestabilizó con la pierna para llevarlo al suelo. Sin embargo, el zaguero nacional cayó mal y Pusseto conectó un golpe corto en el rostro del 'Kaiser'. Increíblemente, aunque parecía más MMA que fútbol, ninguno de los 2 fue expulsado.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la pelea de Carlos Zambrano en el partido amistoso de Alianza Lima?

El periodista arremetió contra el defensor Carlos Zambrano al ver que no fue sancionado pese a la agresión. "Lo tiene tomado, lo tira al suelo y le aplica un golpe de abajo hacia arriba. Eso era para expulsión de los dos jugadores y era penal para Independiente, pero no había VAR. El que diga que no, de este tema no conoce", aclaró en el programa Full Deportes mientras analizaba la jugada.

"Era penalazo. Yo me pregunto: con los antecedentes del 2025, con los antecedentes de la carrera de Zambrano, ¿no tienen suficiente? Después de ver que terminó la temporada con récord absoluto de expulsiones, siete en total, empieza el primer partido con el nuevo técnico y hace esto. Entonces me pregunto: ¿Dónde está la capacidad de análisis de Zambrano?", sentenció en el popular programa deportivo.



¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de La Plata 2026 iniciará a las 4.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.