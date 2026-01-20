La selección peruana sigue en el ojo de la tormenta, tras las polémicas declaraciones de Renato Tapía sobre la FPF y Agustín Lozano. El volante nacional sorprendió al mencionar que existía hipocresía en la interna e incluso soltó un gancho contra Christian Cueva, ya que 'Aladino' juega en Juan Pablo II y respalda al presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Renato Tapia fue duramente criticado por sus declaraciones en un podcast. Sin embargo, no era el único que pensaba así, pues el veterano defensor sorprendió al apoyar al '5' de la selección peruana. El zaguero aseguró que existen más jugadores que piensan igual, pero no lo dicen.

¿Qué dijo Christian Ramos sobre Renato Tapia y la gestión de la FPF?

El recordado defensor mundialista no dudó en respaldar a Renato Tapia. "Es muy calentón, pero no le falta razón; yo hace tiempo que no estoy adentro, solo estuve hasta Qatar 2022, pero si uno sale a hablar como lo ha hecho Renato, te van a señalar como lo están haciendo. Algunos futbolistas prefieren quedarse callados para que no te señalen. Para mí está bien lo que habló y creo que una gran mayoría piensa igual que él. Hipocresía siempre ha habido en el fútbol; somos 11 en el campo o 25 en el plantel, ¿nos vamos a llevar bien todos? No, pero dentro del campo tenemos que defendernos", reveló Christian Ramos en el programa de Eddie Fleischman.

¿Qué dijo Christian Ramos sobre el nuevo entrenador de al selección peruana?

La 'Sombra' opinó sobre la falta de técnico en la selección peruana y le tiró otro 'gancho' a Jean Ferrari. "Me parece importante que la selección tenga un técnico, pero parece que no lo ven importante en la Videna porque todavía no hay nada. Sería importante que ya esté un técnico que hable con los jugadores, pero si en Videna no se dice nada es porque todavía van a esperar", declaró en Radio Ovación.

Además, recordó el exitoso proceso que vivió con Ricardo Gareca al mando. "Siempre hablaba contigo, quería ver cómo estabas y eso era importantísimo, y si te decía que no juegas te decía por qué. Era bien conversador y eso era lo que nos gustaba a nosotros. Ricardo siempre fue frontal y siempre dijo la verdad y dentro del campo nos decía manéjenlo ustedes", sentenció el zaguero de 37 años.