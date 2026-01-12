Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"
El periodista quiso saber qué tan distinto son los ingresos en Emiratos Árabes Unidos respecto a lo que se paga en el Viejo Continente. Al respecto, Renato Tapia le respondió de una curiosa forma.
- Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"
- Renato Tapia le refuta a Pedro García tras asumir que tiene amistad con Agustín Lozano: “¿Te consta?”
Renato Tapia fue el invitado de lujo en el programa 'Doble Punta'. El volante habló sobre la FPF, la mala organización del fútbol peruano, su futuro en la selección y su actualidad en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Respecto a este último punto, el periodista Pedro García le consultó acerca de la diferencia económica que existe entre el mercado europeo y el de Medio Oriente. Sin embargo, la pregunta no habría sido totalmente del agrado del jugador.
"¿Quieres que te diga cuánto gano?", dijo sonriendo a Tapia. Ante ello, García señaló que su pregunta no iba por ese lado, sino que quería conocer cómo se mueve la economía de los jugadores que deciden llegar al fútbol de Medio Oriente tras pasar por el Viejo Continente.
PUEDES VER: Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona
Renato Tapia confrontó a Pedro García tras pregunta sobre sueldos en Medio Oriente
"Obviamente hay jugadores que ganan mucho y otros que no ganan tanto como en todas las competiciones, como en Europa, Brasil o Estados Unidos, donde tienen a su jugador franquicia. Incluso en Arabia hay gente como Cristiano que gana 400 millones al año y gente que es local no llega ni a los 500.000", agregó Tapia.
Tras la repregunta de García, el futbolista de 30 años le refutó: "Por eso te pregunto: '¿quieres que te diga cuánto gano?' Yo siento que no ha marcado nada en mi vida como para decir que me quedo 20 años más. Estoy viviendo tranquilo, bien, me brindan todo aquí. Estoy tranquilo por ese lado, no es ni más ni menos. Yo me vine aquí por un tema personal, de que había un proyecto y yo era uno de los jugadores importantes", concluyó.
PUEDES VER: Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga
Renato Tapia le refutó a Pedro García por una presunta amistad con Agustín Lozano
La polémica empezó cuando Renato Tapia expresó su descontento con el fútbol peruano. Señaló que antes consumía la mayoría de los partidos, pero que ahora ha perdido el interés al notar decisiones que, al compararlas con otros campeonatos, resultan difíciles de entender.
En ese momento, Pedro García lanzó una pregunta directa: “¿Por qué no llamas a tu amigo Agustín Lozano, colega y presidente?”. El comentario incomodó a Renato Tapia, quien interrumpió la entrevista para responder: “¿Estás seguro de que es mi amigo?”.
Luego de la reacción de Renato, el periodista rectificó y comentó que asumió una relación cercana debido a que Tapia lo nombraba directamente. El volante no se quedó callado: "No, es su nombre, ¿no? Como a ti te digo Pedro, Horacio, no creo que llamarte por tu nombre, te ofenda o me acerque más".