Cusco FC se prepara lo que será su participación en la Liga 1 y en Copa Libertadores. | Foto: composición LR/Ovación/Cusco FC

El futbolista argentino de Cusco FC, Iván Colman, participó en la presentación oficial de la plantilla para la temporada 2026, que tuvo lugar en el Salón Machupicchu de la Municipalidad del Cusco. Durante el evento, el volante resaltó los objetivos a corto plazo del equipo, subrayando la preparación de los dirigidos por Miguel Rondelli de cara a su participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores, competiciones en las que el conjunto 'Imperial' buscará ser protagonista.

La preparación de Cusco FC con miras a su participación en la Liga 1 y Copa Libertadores

Cuando le preguntaron si Cusco FC estaba capacitado para afrontar tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores, el mediocampista argentino destacó que la prioridad es comenzar de la mejor manera el torneo local antes de centrarse en la fase de grupos del certamen continental.

''Competiremos en los dos frente. De momento, la prioridad está en un inicio correcto de la Liga 1. Es un objetivo que tenemos claro. Después se verá lo que hagamos en la Copa'', declaró ante las cámaras de 'Entre Bolas'.

El apoyo de la gente cusqueña a Cusco FC

Asimismo, no ocultó su sorpresa por la gran cantidad de personas que asistieron a la presentación de la plantilla 2026 del conjunto 'Dorado'. En paralelo, destacó la importancia del buen momento anímico, debido a las grandes expectativas sobre el equipo y el proyecto que han construido, basados en los excelentes resultados que les permitieron obtener el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores.

''Me sorprende ver tanta gente porque el primer año que llegamos no había nadie. Eso habla bien del equipo y del proyecto que tenemos. Es algo lindo y se ve reflejado. La gente de Cusco nos está acompañando'', afirmó.

¿Cuántos partidos amistosos jugará Cusco FC en la pretemporada?

A vísperas de su debut en la Liga 1 y su participación en la Copa Libertadores 2026, Cusco FC realizará una gira de preparación en Bolivia con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a ambos torneos. El cuadro 'Imperial' disputará tres amistosos: el 22 de enero contra San Antonio Bulo Bulo; luego se medirá ante Always Ready y cerrará su pretemporada enfrentando a The Strongest, compromisos programados entre el 24 y 26 del mismo mes.

Con miras a la gira que realizará Cusco FC en Bolivia, Iván Colman destacó la importancia de ganar ritmo competitivo y ajustar detalles de juego para comenzar de la mejor manera la Liga 1. Además, subrayó que estos amistosos serán clave para consolidar la idea futbolística del equipo y llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

''Vamos a Bolivia para obtener ritmo futbolístico. Tenemos tres amistosos. Esperemos hacerlo bien y agarrar ese ritmo para pensar en lo que va a ser el inicio contra Sullana', sostuvo.

Finalmente, el mediocampista argentino fue claro al restar importancia a la supuesta presión sobre Cusco FC por la obligación de ser protagonista tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, reconoció la alta exigencia que implicará competir de manera paralela en ambos torneos.

''No hay presión. Presión es para la gente que se levanta a las 4 a. m. para ir a trabajar. Nosotros jugamos al fútbol, hacemos lo que nos gusta. Obviamente, sabemos la exigencia de lo que estamos jugando'', indicó.