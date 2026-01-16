Marco Saravia recordó cómo fue su abrupta salida de Cusco FC. La temporada pasada estuvo marcada por una gran polémica que involucró al defensor, el club y hasta el DT Miguel Rondelli. Sucede que el zaguero manifestó su deseo de irse del conjunto imperial a mitad de campaña, pero el entrenador no tuvo la mejor reacción. Por ello, declaró que Saravia quería irse porque no estaba cómodo en el club.

Además, expresó su descontento porque consideraba que si regresaba a Universitario, dueño de su pase, lo iban a prestar a otro equipo de la Liga 1. Estas palabras no fueron del agrado de Marco Saravia, quien tiempo después manifestó su molestia.

Marco Saravia confesó que molestó con Miguel Rondelli

En una reciente entrevista con el programa 'Pase Filtrado', Saravia expresó su descontento con Rondelli. "Me molestó un poco porque se decía que quería ir a otro equipo rival en la liga, que está mal. Yo en Cusco estaba muy contento y muy feliz. Justo vi declaraciones de mi 'profe', que es un gran entrenador tácticamente y yo lo sentí que se puso en una postura más de entrenador. Yo había conversado con él, antes de que pase todo lo que era mi idea, y él creo que tomó una postura de director deportivo", comentó.

A pesar de ello, aseguró que está feliz porque Cusco FC logró quedar como segundo en el torneo local y así clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026.

"No me gustó mucho, es su opinión al fin y al cabo. Hoy en día que Cusco FC ha quedado segundo porque tiene un buen grupo, es un gran comando técnico. Estoy contento porque lograron un gran objetivo y cuando me despedí le dije a todo el grupo que les deseaba lo mejor", añadió.

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre la salida de Marco Saravia?

En su momento, Miguel Rondelli planteó la idea de romper relaciones con Universitario en caso Marco Saravia se vaya a un rival directo del campeonato local. Sin embargo, el defensor terminó recalando en Defensor Sporting de Uruguay.

"El compromiso era que no lo prestaran a otro club, salvo que sea al extranjero. Ojalá que continúe su carrera afuera porque, de hacerlo en otro club peruano, como institución deberíamos romper relaciones con la 'U'. Me parece que estas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido", dijo para las cámaras de L1 Max.