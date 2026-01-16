HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Ronald Atencio 'El Conejo Malo' en vivo y 4 años del derrame de Repsol | Epicentro Electoral - Réplica

Fútbol Peruano

Marco Saravia reveló que se molestó con Miguel Rondelli por polémicas declaraciones antes de irse de Cusco FC: "No me gustó"

El actual jugador de Defensor Sporting contó detalles de su abrupta salida de Cusco FC y aseguró que no estuvo de acuerdo con las palabras de su exentrenador. 

Marco Saravia reveló que se molestó con Miguel Rondelli en Cusco FC. Foto: composición LR/Pase Filtrado
Marco Saravia reveló que se molestó con Miguel Rondelli en Cusco FC. Foto: composición LR/Pase Filtrado

Marco Saravia recordó cómo fue su abrupta salida de Cusco FC. La temporada pasada estuvo marcada por una gran polémica que involucró al defensor, el club y hasta el DT Miguel Rondelli. Sucede que el zaguero manifestó su deseo de irse del conjunto imperial a mitad de campaña, pero el entrenador no tuvo la mejor reacción. Por ello, declaró que Saravia quería irse porque no estaba cómodo en el club.

Además, expresó su descontento porque consideraba que si regresaba a Universitario, dueño de su pase, lo iban a prestar a otro equipo de la Liga 1. Estas palabras no fueron del agrado de Marco Saravia, quien tiempo después manifestó su molestia.

PUEDES VER: Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

lr.pe

Marco Saravia confesó que molestó con Miguel Rondelli

En una reciente entrevista con el programa 'Pase Filtrado', Saravia expresó su descontento con Rondelli. "Me molestó un poco porque se decía que quería ir a otro equipo rival en la liga, que está mal. Yo en Cusco estaba muy contento y muy feliz. Justo vi declaraciones de mi 'profe', que es un gran entrenador tácticamente y yo lo sentí que se puso en una postura más de entrenador. Yo había conversado con él, antes de que pase todo lo que era mi idea, y él creo que tomó una postura de director deportivo", comentó.

A pesar de ello, aseguró que está feliz porque Cusco FC logró quedar como segundo en el torneo local y así clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026.

"No me gustó mucho, es su opinión al fin y al cabo. Hoy en día que Cusco FC ha quedado segundo porque tiene un buen grupo, es un gran comando técnico. Estoy contento porque lograron un gran objetivo y cuando me despedí le dije a todo el grupo que les deseaba lo mejor", añadió.

PUEDES VER: Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: Vamos a ver si no lo terminan necesitando

lr.pe

¿Qué dijo Miguel Rondelli sobre la salida de Marco Saravia?

En su momento, Miguel Rondelli planteó la idea de romper relaciones con Universitario en caso Marco Saravia se vaya a un rival directo del campeonato local. Sin embargo, el defensor terminó recalando en Defensor Sporting de Uruguay.

"El compromiso era que no lo prestaran a otro club, salvo que sea al extranjero. Ojalá que continúe su carrera afuera porque, de hacerlo en otro club peruano, como institución deberíamos romper relaciones con la 'U'. Me parece que estas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido", dijo para las cámaras de L1 Max.

