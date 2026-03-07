HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     
Deportes

Sporting Cristal vs Olimpia por la Copa Libertadores sub-20: horario y canal del partido de la fecha 1

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Sporting Cristal y Olimpia debutan en el grupo B de la Copa Libertadores sub-20 2026. Los rimenses juegan el torneo por quinta ocasión.

Sporting Cristal y Olimpia jugarán por primera vez en esta Copa Libertadores sub-20. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Sporting Cristal y Olimpia jugarán por primera vez en esta Copa Libertadores sub-20. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Sporting Cristal vs Olimpia juegan este domingo 8 de marzo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya), por la fecha 1 del grupo B en la Copa Libertadores sub-20. El partido se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito), con transmisión a cargo de DSports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet, ingresa a la página web de La República.

El primer gran desafío del club rimense en esta nueva edición de la Libertadores sub-20 será contra el campeón paraguayo. El representante peruano necesita un buen resultado para no complicarse de cara a un objetivo principal que nunca ha logrado hasta ahora: superar la fase de grupos.

PUEDES VER: Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Olimpia sub-20?

En Perú, el juego entre Sporting Cristal y Olimpia se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Paraguay). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Olimpia sub-20?

La transmisión de este compromiso estará a cargo del canal DSports en territorio peruano. Para suelo paraguayo, se podrá ver por el canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Olimpia sub-20

Para las principales casas de apuestas, Olimpia es el favorito a imponerse sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Cristal (3,55), empate (3,95), gana Olimpia (1,80)
  • Betano: gana Cristal (3,65), empate (3,95), gana Olimpia (1,85)
  • 1XBet: gana Cristal (3,95), empate (3,85), gana Olimpia (1,70)
  • Coolbet: gana Cristal (4,00), empate (4,00), gana Olimpia (1,73)
  • Doradobet: gana Cristal (3,50), empate (4,00), gana Olimpia (1,77).

PUEDES VER: Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

lr.pe

¿En qué estadio juega Sporting Cristal vs Olimpia sub-20?

El escenario de este compromiso será el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casa Blanca. El recinto es propiedad del club Liga de Quito y tiene capacidad para más de 40.000 espectadores.

Convocados de Sporting Cristal a la Copa Libertadores sub-20

Esta es la lista de jugadores citados por el DT Rubén Díaz. Algunos integrantes del primer equipo, como Maxloren Castro y Jair Moretti, forman parte de la nómina.

Convocados del club rimense para la Libertadores sub-20. Foto: Formativo Celeste

Convocados del club rimense para la Libertadores sub-20. Foto: Formativo Celeste

Notas relacionadas
Partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY Liga 1 2026 vía L1 Max: celestes ganan

Partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY Liga 1 2026 vía L1 Max: celestes ganan

LEER MÁS
Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, lista de partidos por la fase de grupos

Fixture de la Copa Libertadores sub-20: con Sporting Cristal, lista de partidos por la fase de grupos

LEER MÁS
Sporting Cristal - Alianza Atlético: día y hora del partido en el Alberto Gallardo por la fecha 6 de la Liga 1 2026

Sporting Cristal - Alianza Atlético: día y hora del partido en el Alberto Gallardo por la fecha 6 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

LEER MÁS
Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

LEER MÁS
Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo ver Universitario vs San Martín HOY EN VIVO? Partido clave por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

Día de la Mujer: más de 103.000 mujeres consiguieron empleo formal y temporal en el último año

Deportes

¿Cómo ver Universitario vs San Martín HOY EN VIVO? Partido clave por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones, resultados y partidos de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025