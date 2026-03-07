Sporting Cristal vs Olimpia por la Copa Libertadores sub-20: horario y canal del partido de la fecha 1

Sporting Cristal y Olimpia jugarán por primera vez en esta Copa Libertadores sub-20. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Sporting Cristal vs Olimpia juegan este domingo 8 de marzo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora paraguaya), por la fecha 1 del grupo B en la Copa Libertadores sub-20. El partido se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito), con transmisión a cargo de DSports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet, ingresa a la página web de La República.

El primer gran desafío del club rimense en esta nueva edición de la Libertadores sub-20 será contra el campeón paraguayo. El representante peruano necesita un buen resultado para no complicarse de cara a un objetivo principal que nunca ha logrado hasta ahora: superar la fase de grupos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Olimpia sub-20?

En Perú, el juego entre Sporting Cristal y Olimpia se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Paraguay). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Olimpia sub-20?

La transmisión de este compromiso estará a cargo del canal DSports en territorio peruano. Para suelo paraguayo, se podrá ver por el canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Olimpia sub-20

Para las principales casas de apuestas, Olimpia es el favorito a imponerse sobre Sporting Cristal.

Betsson: gana Cristal (3,55), empate (3,95), gana Olimpia (1,80)

Betano: gana Cristal (3,65), empate (3,95), gana Olimpia (1,85)

1XBet: gana Cristal (3,95), empate (3,85), gana Olimpia (1,70)

Coolbet: gana Cristal (4,00), empate (4,00), gana Olimpia (1,73)

Doradobet: gana Cristal (3,50), empate (4,00), gana Olimpia (1,77).

¿En qué estadio juega Sporting Cristal vs Olimpia sub-20?

El escenario de este compromiso será el estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido popularmente como Casa Blanca. El recinto es propiedad del club Liga de Quito y tiene capacidad para más de 40.000 espectadores.

Convocados de Sporting Cristal a la Copa Libertadores sub-20

Esta es la lista de jugadores citados por el DT Rubén Díaz. Algunos integrantes del primer equipo, como Maxloren Castro y Jair Moretti, forman parte de la nómina.