Deportes

Hernán Barcos 'advierte' a los demás equipos de la Liga 1 tras debutar en FC Cajamarca: "Vamos a ir a buscar el campeonato"

El delantero argentino expresó su entusiasmo al unirse al equipo y destacó la buena química del plantel, enfocándose en la meta de conseguir la Liga 1 2026.

Hernán Barcos sorprendió con los objetivos de FC Cajamarca. Foto: Nativa
Hernán Barcos sorprendió con los objetivos de FC Cajamarca. Foto: Nativa

La Liga 1 se alista para empezar el viernes 30 de enero con Sport Huancayo vs Alianza Lima. Diversos clubes se vienen reforzando para alcanzar la gloria, en un novedoso formato, con los 'cremas' y aliancistas partiendo como favoritos. Sin embargo, FC Cajamarca también se quiere meter en la pelea por el título e incluso se reforzaron con flamantes jales como Hernán Barcos. El 'Pirata' va por la copa.

El delantero de 41 años se pronunció acerca de la presentación oficial de FC Cajamarca, compartiendo detalles sobre la gestión del equipo. Además, la competitiva plantilla que han formado con exfutbolistas de Alianza Lima. El 'Caballo Negro' quiere ser la revelación de la temporada.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Cajamarca FC en la Liga 1 2026?

El experimentado goleador sorprendió con los objetivos trazados. "Mucha expectativa, un club nuevo que tiene mucho por hacer, pero con muchas ganas y entusiasmo. Se ha armado un buen grupo, así que contento. Vamos a ir a buscar el campeonato, pero después veremos para qué estamos. La mentalidad es esa, ir a buscar el campeonato y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos un gran grupo y dirigentes alineados al propósito del grupo”, reveló Hernán Barcos en el programa 'Con Calle y Cancha'.

Asimismo, comentó detalles sobre la interna del club. “La verdad que feliz, tenemos un grupo bárbaro. Un grupo en el que todos pensamos lo mismo; tenemos cinco o seis líderes positivos y estamos todos para el mismo lado. Eso es lo importante y lo que hace grande a un grupo", afirmó.

Hernán Barcos y su nostálgico mensaje por Alianza Lima

"Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón", dijo el delantero argentino para las cámaras de Nativa. Barcos no fue el único exjugador de Alianza que fue presentado oficialmente en la Tarde Cajacha 2026. Recordemos que también llegaron Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.

Presidente de FC Cajamarca: "Ojalá llegar a Sudamericana o Libertadores"

"El objetivo, así como el de los 18 clubes que vamos a participar, es (clasificar a) un torneo internacional. Ojalá, con la bendición de Dios, (llegar a) una Sudamericana, una Libertadores. ¿Por qué no soñar? No es fácil, obviamente. Tampoco difícil si nos organizamos todos desde la dirigencia, los futbolistas y el comando técnico. Podemos lograrlo", declaró el directivo en diálogo con Exitosa

Hernán Barcos se pronuncia sobre los encargados de reemplazarlo en Alianza Lima: "Seguramente van a hacer las cosas bien"

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Disney Plus comete curioso error al incluir a Hernán Barcos previo al Alianza Lima vs Independiente

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: "Para el hincha que siempre está"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

