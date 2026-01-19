Liga 1 2026: últimas noticias y fichajes antes de arrancar la nueva temporada
Cada vez falta menos para el inicio del Torneo Apertura 2026. Los clubes que disputarán certamen siguen finalizan la pretemporada, concretan sus últimos fichajes y se alistan para sus presentaciones oficiales.
Vuelve a rodar la pelotita. La Liga 1 2026 se alista para arrancar este viernes 30 de enero con el picante partido entre Sport Huancayo vs Alianza Lima. Diversos equipos del fútbol peruano se han reforzado y se alistan para sus presentaciones oficiales como la Noche Blanquiazul, Noche Crema o la Tarde Celeste. Todos los partidos podrás verlos por L1 MAX y las incidencias en La República Deportes.
El Torneo Apertura contará con 17 fechas y en la primera jornada solamente Sport Boys y Universitario jugarán en Lima. Es importante destacar que el primer clásico del año sucederá en la fecha 9 en el Monumental. No obstante, en otro partidazo, Universitario visitará en la jornada 4 a Sporting Cristal.
Últimas noticias de la Liga 1 2026 EN VIVO
Programación de la primera fecha del Torneo Apertura
Así se jugará la primera jornada de la Liga 1 2026.
¿Qué jugadores peruanos están sin equipo previo al inicio de la Liga 1?
Koichi Aparicio de 33 años - último equipo UTC
Alexi Gómez de 32 años - último equipo Alianza Universidad
Gabriel Costa de 35 años - último equipo Universitario de Deportes
Carlos Ascues de 33 años - último equipo Alianza Universidad
Santiago Ormeño de 31 años - último equipo Hainu
Jesús Barco de 28 años - último equipo Alianza Universidad
Jean Deza de 32 años- último equipo Santos FC
Anthony Rosell de 30 años- último equipo UTC
Pablo Cárdenas de 25 años - Comerciantes Unidos
Fernando Pacheco de 26 años - último equipo Sporting Cristal
Alexis Arias de 30 años - último equipo FBC Melgar
Universitario presentó a Miguel Silveira
"Listo para brillar con la crema", se lee en la publicación vía X de la 'U'. El joven volante, procedente del Albirex Niigata de Japón, es uno de los últimos refuerzos extranjeros del club y se incorporará a los entrenamientos en Campo Mar lo antes posible.Ojo, con tan solo 22 años, formado en las divisiones de Fluminense, se proyecta como una de las apuestas de Javier Rabanal.
Alianza Lima y Universitario en la pretemporada 2026
Alianza Lima ya se encuentra en la capital, tras cerrar su participación en Serie Río de La Plata por la pretemporada. El popular club de La Victoria capitaneado por Paolo Guerrero derrotó a Colo Colo y mostró mejoras en relación a su estreno en el torneo amistoso de Uruguay. Por otro lado, el clásico rival, perdió contra Sport Boys en Campo Mar y mañana se mide ante Melgar en el Estadio Monumental.
Fichajes, altas y bajas en Liga 1
Universitario de Deportes
- Altas: Javier Rabanal (DT), Caín Fara, Diego Romero, Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Miguel Silveira
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Aamet Calderón (préstamo), César Inga (por confirmar)
- Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Miguel Vargas, Williams Riveros (por confirmar).
Alianza Lima
- Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Luis Ramos, Federico Girotti, Mateo Antoni (préstamo), Luis Advíncula
- Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos, Matías Succar, Brian Arias (préstamo), Cristian Neira (préstamo), Said Peralta, Marco Huamán (préstamo)
- Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Ángel de la Cruz, Paolo Guerrero, Alan Cantero, Fernando Gaibor.
Sporting Cristal
- Altas: Gabriel Santana, Juan Cruz González, Cristiano da Silva, Yamir del Valle (vuelve de préstamo), Leonardo Díaz (vuelve de préstamo)
- Bajas: Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Fernando Pacheco, Gilmar Paredes, Gabriel Alfaro, Matías Córdova, Henry Caparó (préstamo), Jesús Pretell
- Renovaciones: Martín Távara, Rafael Lutiger, Irven Ávila, Leandro Sosa, Diego Otoya.
Cusco FC
- Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar, José Dilan Ali, Alessandro Cavagna, Joel Herrera (préstamo), Julinho Astudillo (préstamo)
- Bajas: Luis Ramos, Santiago Gálvez, Julián Aquino, Tadashi Aoki
- Renovaciones: Miguel Rondelli (DT), Juan Tévez, Lucas Colitto, José Zevallos, Álvaro Ampuero, Álex Custodio, Pierre Da Silva, Andy Vidal
FBC Melgar
- Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis, Franco Zanelatto, Jesús Alcántar, Javier Salas
- Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo), Pier Barrios, Tomás Martínez, Leonel González (préstamo), Alexis Arias
- Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.
Alianza Atlético
- Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo), Franco Coronel, Germán Díaz, José Luján, Valentín Robaldo, Jesús Rossi, Jesús Mendieta, Ariel Muñoz, Juan Delgado, Román Suárez
- Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa, Rodrigo Castro, Rolando Díaz, Anthony Gordillo, Frank Ysique, Christian Valladolid, Wiliams Guzmán
- Renovaciones: José Villegas, Erick Perleche, Stefano Fernández, Hernán Lupu, Daniel Prieto, Anthony Gordillo, Jorge del Castillo, Guillermo Larios, Franchesco Flores, Jimmy Pérez, Juan Quiñones, Sebastián Amasifuén, Luiggi Alburqueque
Deportivo Garcilaso
- Altas: Hernán Lisi (DT), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Adrián Ascues, Christopher Olivares, Agustín Gómez, Agustín González, Carlos Ramos, Sharif Ramírez, Paulo Rodríguez, Mallki Marmanillo, James Morales, Samir Villacorta
- Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán, José Gallardo (por confirmar)
- Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Juniors Barbieri, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Inti Garrafa, José Sinisterra, Jefferson Portales.
Cienciano
- Altas: Horacio Melgarejo (DT), Ítalo Espinoza, Gerson Barreto, Ademar Robles, Rotceh Aguilar, Matías Succar, Kevin Becerra, Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Marco Huamán (préstamo), Henry Caparó (préstamo), Álvaro Rojas (préstamo), Neri Bandiera
- Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasifuén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues, Leonel Galeano, Luis Benites, Agustín González, Rudy Palomino, Alfredo Ramúa, Osnar Noronha, Jimmy Valoyes
- Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain.
Los Chankas
- Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza, Kenyi Barrios, Juan Ospina
- Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses, Jordan Guivin, Isaac Camargo, Pablo Bueno
- Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.
ADT
- Altas: Pablo Trobbiani (DT), Aylton Mazzo, Jordan Guivin, Osnar García, Luis Benites, Carlos Solís, Luis Felipe Pérez, Juan David Valencia, Luis Gómez, Nicolás Rengifo (préstamo), Ronny Biojó, Jhon Vega, Hideyoshi Arakaki, Aldair Rodríguez (por confirmar)
- Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro, Gerson Barreto, Ademar Robles, Gustavo Dulanto, Axel Moyano, Ángel Pérez
- Renovaciones: Víctor Cedrón, John Narváez, Joao Rojas, Jhair Soto, Hernán Rengifo. Carlos Cabello.
Sport Huancayo
- Altas: Roberto Mosquera (DT), Yorleys Mena, Franco Caballero, Rick Campodónico, Jeremy Rostaing, Jeremy Canela, Jimmy Valoyes, Diego Campos, Jean Franco Falconí, Jeremy Rostaing, Franco Caballero
- Bajas: Richard Pellejero (DT), Janio Pósito, Marlon de Jesús, Johan Madrid, Willy Díaz
- Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez, Carlos Solís, Edu Villar, Edu Ccorahua, Leonardo Villar, Juan Martínez
Atlético Grau
- Altas: Cristian Neira (préstamo), Emiliano Franco, Fredy Oncoy, Diego Barreto, Gabriel Alfaro, Adrián de la Cruz, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Aamet Calderón (préstamo)
- Bajas: Diego Soto, José Bolívar, Daniel Franco, Francesco Cavagna, Joel Herrera, Neri Bandiera
- Renovaciones: Ángel Comizzo (DT), Rodrigo Tapia, Paulo de la Cruz, Aarom Fuentes, Rafael Guarderas, Elsar Rodas, Aldair Vásquez, Raúl Ruidíaz.
Comerciantes Unidos
- Altas: Daniel Lino, Agustín Rodríguez, Juan Rodríguez, Rodrigo Vilca, Miguel Carranza, Alexis Cossio, Piero Guzmán, Josué Herrera, Fabio Rojas, Wilter Ayoví, Carlos Correa, Thiago Salinas (préstamo), Matías Córdova (préstamo), Christian Vásquez, José Cubas, Jean Olivares (préstamo), Óscar Pinto
- Bajas: Ricardo Chipao, Alexander Lecaros, Rotceh Aguilar, Alexander Lecaros, Emanuel Ibáñez, Keyvin Paico, Wiliams Guzmán, Jhosep Núñez, Luis Melquíades
- Renovaciones: Claudio Biaggio (DT), Yordi Vílchez, Álvaro Villete, Matían Sen, Mathías Carpio, Carlos Saavedra, José Charún, José Parodi, Flavio Alcedo
Sport Boys
- Altas: Jaime De La Pava (DT), Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Anghelo Flores, André Vásquez, Percy Liza (préstamo), Gustavo Dulanto (préstamo), Renzo Alfani (por confirmar), Juan David Torres, Rolando Díaz
- Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbaja, Jefferson Nolasco (préstamo)
- Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar, Sebastián Alvarado, Oslimg Mora, Emilio Saba.
Juan Pablo II
- Altas: Marcelo Zuleta (DT), Christian Cueva, Erinson Ramírez, Christian García, Paolo Fuenres, Martín Alaníz, Jack Durán, Nilton Ramírez, Jossimar Serrato, Iago Iriarte, Adan Henricks, Piero Antón, Héctor Bazán, Maximiliano Juambeltz
- Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani, Michel Rasmussen, Jhon Vega, Emiliano Villar, Gustavo Machado
- Renovaciones: Christian Flores, Matías Vega, Jair Toledo, Patricio Álvarez, Romario Aliaga, Arón Sánchez, Josué Cánova, Fabio Agurto, Martín Peralta, Adriano Espinoza, Ismael Quispe, Jorge Stucchi.
UTC
- Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya, Junior Huerto, Dylan Caro, Michel Rasmussen, Ángelo Campos, Manuel Ganoza, Adolfo Muñoz, Gilmar Paredes, Santiago Gálvez, David Camacho, Luis Arce, Alexander Succar, Francesco Cavagna, Diego Campos, David Dioses, Jhosep Núñez, Bruno Duarte, Arquímedes Figuera, Ricardo Bettocchi
- Bajas: Jarlín Quintero, Erinson Ramírez, Christian Mejía, André Vásquez, Fredy Oncoy, Brandon Palacios, José Luján
- Renovaciones: Piero Serra, Luis Garro, Joshua Cantt.
FC Cajamarca
- Altas: Carlos Silvestri (DT), Matías Almirón, Alexis Rodas, Samuel Aspajo, Pablo Lavandeira, Jonathan Betancourt, Hernán Barcos, Pablo Míguez, Carlos Gómez, Tomás Andrade, Arley Rodríguez, Enmanuel Páucar, Said Peralta, Sebastián Enciso, Ricardo Lagos, Mauricio Arrasco, Brandon Palacios, José Gallardo, Nilson Loyola, Axel Moyano, Keyvin Paico, Sebastien Pineau
- Bajas: Juan Carlos Malpica (DT), Abel Casquete, Héctor Zeta, Paulo Goyoneche
- Renovaciones: Hairo Timaná, Fernando Ocas.
CD Moquegua
- Altas: Nicolás Amasifuén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas, Christian Enciso, Christian Mejía, Ricardo Chipao, Brayan Angulo, Édgar Lastre, Diego Ramírez, William Falcón, Yorman Zapata
- Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
- Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa, Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera, Jefferson Collazos.