Hernán Barcos se pronuncia sobre los encargados de reemplazarlo en Alianza Lima: "Seguramente van a hacer las cosas bien"
Luego de su presentación con FC Cajamarca, Hernán Barcos habló sobre los refuerzos que sumó Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y la fase previa de Copa Libertadores.
- Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"
- Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''
Hernán Barcos es considerado por muchos aficionados de Alianza Lima como un ídolo: el argentino logró convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia del club y desde diversos sectores lamentaron que no pueda continuar en la temporada 2026. Después de varias semanas y a poco de empezar la Liga 1, el nuevo delantero de FC Cajamarca se pronunció sobre los futbolistas que se encargarán de reemplazarlo en La Victoria.
El peruano Luis Ramos y el argentino Federico Girotti fueron las incorporaciones del conjunto blanquiazul con miras a lo que será su participación en el torneo local y la fase previa de la Libertadores. Ambos futbolistas tendrán que competir con Paolo Guerrero por ser el '9' del equipo comandado por Pablo Guede.
PUEDES VER: Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: 'Para el hincha que siempre está'
Hernán Barcos elogia a Luis Ramos y Federico Girotti
Si bien admitió que no pudo seguir los amistosos que disputó su Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, Hernán Barcos no dudó en elogiar las capacidades de Ramos y Girroti.
"Son 2 jugadores de mucha jerarquía, de respeto; creo que le hacen bien a Alianza y van a ayudar mucho al club. Ramos conoce muy bien el fútbol peruano, sabe cómo manejarse. Girotti recién llegando, pero tiene jerarquía, es un jugador que sabe jugar en equipo grande; así que no creo que le cueste ni le pese. Obviamente, les deseo lo mejor; seguramente van a hacer las cosas bien", manifestó en diálogo con el programa 'Con Calle y Cancha'.
PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: 'Uno siempre tiene nervios'
Hernán Barcos sobre enfrentarse a Alianza Lima en la Liga 1
El sorteo de la Liga 1 determinó que FC Cajamarca se enfrente contra Alianza Lima en la última jornada del Torneo Apertura. El 'Pirata' indicó que este compromiso será muy especial.
"Se dará en la última fecha. Será emotivo por todo lo que uno vivió, pero estamos concentrados y enfocados en el campeonato, tratando de hacer bien las cosas", indicó.