Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de La Plata

Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de La Plata

Hernán Barcos es considerado por muchos aficionados de Alianza Lima como un ídolo: el argentino logró convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia del club y desde diversos sectores lamentaron que no pueda continuar en la temporada 2026. Después de varias semanas y a poco de empezar la Liga 1, el nuevo delantero de FC Cajamarca se pronunció sobre los futbolistas que se encargarán de reemplazarlo en La Victoria.

El peruano Luis Ramos y el argentino Federico Girotti fueron las incorporaciones del conjunto blanquiazul con miras a lo que será su participación en el torneo local y la fase previa de la Libertadores. Ambos futbolistas tendrán que competir con Paolo Guerrero por ser el '9' del equipo comandado por Pablo Guede.

Hernán Barcos elogia a Luis Ramos y Federico Girotti

Si bien admitió que no pudo seguir los amistosos que disputó su Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, Hernán Barcos no dudó en elogiar las capacidades de Ramos y Girroti.

"Son 2 jugadores de mucha jerarquía, de respeto; creo que le hacen bien a Alianza y van a ayudar mucho al club. Ramos conoce muy bien el fútbol peruano, sabe cómo manejarse. Girotti recién llegando, pero tiene jerarquía, es un jugador que sabe jugar en equipo grande; así que no creo que le cueste ni le pese. Obviamente, les deseo lo mejor; seguramente van a hacer las cosas bien", manifestó en diálogo con el programa 'Con Calle y Cancha'.

Hernán Barcos sobre enfrentarse a Alianza Lima en la Liga 1

El sorteo de la Liga 1 determinó que FC Cajamarca se enfrente contra Alianza Lima en la última jornada del Torneo Apertura. El 'Pirata' indicó que este compromiso será muy especial.

"Se dará en la última fecha. Será emotivo por todo lo que uno vivió, pero estamos concentrados y enfocados en el campeonato, tratando de hacer bien las cosas", indicó.