HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao
Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      
EN VIVO

Maldición china de José Jerí y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Hernán Barcos se pronuncia sobre los encargados de reemplazarlo en Alianza Lima: "Seguramente van a hacer las cosas bien"

Luego de su presentación con FC Cajamarca, Hernán Barcos habló sobre los refuerzos que sumó Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y la fase previa de Copa Libertadores.

Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de La Plata
Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Serie Río de La Plata

Hernán Barcos es considerado por muchos aficionados de Alianza Lima como un ídolo: el argentino logró convertirse en el máximo goleador extranjero de la historia del club y desde diversos sectores lamentaron que no pueda continuar en la temporada 2026. Después de varias semanas y a poco de empezar la Liga 1, el nuevo delantero de FC Cajamarca se pronunció sobre los futbolistas que se encargarán de reemplazarlo en La Victoria.

El peruano Luis Ramos y el argentino Federico Girotti fueron las incorporaciones del conjunto blanquiazul con miras a lo que será su participación en el torneo local y la fase previa de la Libertadores. Ambos futbolistas tendrán que competir con Paolo Guerrero por ser el '9' del equipo comandado por Pablo Guede.

PUEDES VER: Empresa que traerá a Inter Miami de Lionel Messi anuncia megadescuento a días de partido con Alianza Lima: 'Para el hincha que siempre está'

lr.pe

Hernán Barcos elogia a Luis Ramos y Federico Girotti

Si bien admitió que no pudo seguir los amistosos que disputó su Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, Hernán Barcos no dudó en elogiar las capacidades de Ramos y Girroti.

"Son 2 jugadores de mucha jerarquía, de respeto; creo que le hacen bien a Alianza y van a ayudar mucho al club. Ramos conoce muy bien el fútbol peruano, sabe cómo manejarse. Girotti recién llegando, pero tiene jerarquía, es un jugador que sabe jugar en equipo grande; así que no creo que le cueste ni le pese. Obviamente, les deseo lo mejor; seguramente van a hacer las cosas bien", manifestó en diálogo con el programa 'Con Calle y Cancha'.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: 'Uno siempre tiene nervios'

lr.pe

Hernán Barcos sobre enfrentarse a Alianza Lima en la Liga 1

El sorteo de la Liga 1 determinó que FC Cajamarca se enfrente contra Alianza Lima en la última jornada del Torneo Apertura. El 'Pirata' indicó que este compromiso será muy especial.

"Se dará en la última fecha. Será emotivo por todo lo que uno vivió, pero estamos concentrados y enfocados en el campeonato, tratando de hacer bien las cosas", indicó.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

LEER MÁS
Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

LEER MÁS
FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

FC Cajamarca revela fecha del debut de Hernán Barcos previo a la Liga 1: "Nuestra idea es que hagamos 5 partidos amistosos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ¿dónde ver el partido de la 'U' de pretemporada?

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ¿dónde ver el partido de la 'U' de pretemporada?

LEER MÁS
Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

LEER MÁS
Representante del ‘Tunche’ Rivera revela por qué no se fue de Universitario en esta temporada: "No lo quiere soltar"

Representante del ‘Tunche’ Rivera revela por qué no se fue de Universitario en esta temporada: "No lo quiere soltar"

LEER MÁS
Directivo de Atlético Grau explicó por qué su figura Neri Bandiera los dejó: "Los jugadores tienen expectativas"

Directivo de Atlético Grau explicó por qué su figura Neri Bandiera los dejó: "Los jugadores tienen expectativas"

LEER MÁS
El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

El ‘Jogo Bonito’ llega a Universitario: club oficializa fichaje de Miguel Silveira para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau por Torneo Clausura: Cristian Benavente volvió a marcar en Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

Fútbol Peruano

Universitario vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el segundo amistos de la 'U' de pretemporada?

¿Qué pasará con el cupo de extranjero de Williams Riveros o Matías Di Benedetto tras la llegada de Miguel Silveira a Universitario?

Pablo Guede pone en práctica el ‘fútbol total’ en Alianza Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025