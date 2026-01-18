HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Fútbol Peruano

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Durante la Tarde Cajacha 2026, Hernán Barcos fue consultado sobre Alianza Lima y no dudó en expresar el inmenso amor que aún guarda por el equipo blanquiazul.

Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca tras no renovar con Alianza Lima. Foto: composición de LR/captura de Nativa
Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca tras no renovar con Alianza Lima. Foto: composición de LR/captura de Nativa

Hernán Barcos fue el más gritado en la Tarde Cajacha 2026. Este sábado 18 de enero, FC Cajamarca presentó a su ambicioso plantel para esta temporada y el que se llevó todas las luces fue el 'Pirata', quien arribó como la estrella del plantel. Tras ello, conversó con la prensa y fue consultado sobre su pasado en Alianza Lima, conjunto que defendió en sus últimos 5 años.

A pesar de ya no vestir los colores blanquiazules, Barcos dejó en claro que le guarda un gran cariño y amor a Alianza. Si bien sus camino se separaron, nunca olvidará todo lo que vivió en La Victoria.

PUEDES VER: Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: Me criaron con capacidad de sufrir

lr.pe

Hernán Barcos y su nostálgico mensaje por Alianza Lima

"Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón", dijo el delantero argentino para las cámaras de Nativa.

Barcos no fue el único exjugador de Alianza que fue presentado oficialmente en la Tarde Cajacha 2026. Recordemos que también llegaron Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.

PUEDES VER: Piero Quispe contó por primera vez cómo es su nueva vida en Australia: Me gusta visitar la ópera

lr.pe

Hernán Barcos ilusionado con romperla en FC Cajamarca

Hernán Barcos compartió su alegría por recalar a FC Cajamarca, al cual considera una institución con mucha ambición. "Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se armó, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien", declaró.

"Es un desafío y club lindo para hacer las cosas bien. Es un club ambicioso, que en tres años ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar al club en alto. Tenemos un gran grupo, un gran entrenador. Estamos todos en la misma línea, ahora queda trabajar y que empiece el campeonato", añadió.

Finalmente, explicó qué lo convenció de llegar a FC Cajamarca. "El proyecto deportivo y social que tienen. Es un club de cero, y quiero apoyar con conocimiento y trabajo a un club que tiene ambición. La vida siempre tiene revancha, uno no puede dejar de pasar oportunidades", concluyó.

Notas relacionadas
Disney Plus comete curioso error al incluir a Hernán Barcos previo al Alianza Lima vs Independiente

Disney Plus comete curioso error al incluir a Hernán Barcos previo al Alianza Lima vs Independiente

LEER MÁS
Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

LEER MÁS
Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

Administrador de Alianza Lima revela que le ofrecieron ejercer otro cargo a Hernán Barcos para que siga vinculado con el club: ''Las puertas están abiertas para él''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Tarde Cajacha 2026] Ver FC Cajamarca vs ADT HOY vía Nativa y Best Cable EN VIVO: presentación de Hernán Barcos

[Tarde Cajacha 2026] Ver FC Cajamarca vs ADT HOY vía Nativa y Best Cable EN VIVO: presentación de Hernán Barcos

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

LEER MÁS
Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

LEER MÁS
Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal sufre su primer lesionado en la era Paulo Autuori: jugador clave será baja ante Cerro Porteño

Sporting Cristal sufre su primer lesionado en la era Paulo Autuori: jugador clave será baja ante Cerro Porteño

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Fútbol Peruano

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

César Inga no solo interesa en la MLS: club de Inglaterra pelea con Kansas City por el fichaje del defensor de Universitario

Maxloren Castro podría dejar Sporting Cristal: delantero peruano en la mira de 2 clubes de la MLS

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025