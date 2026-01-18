Hernán Barcos fue el más gritado en la Tarde Cajacha 2026. Este sábado 18 de enero, FC Cajamarca presentó a su ambicioso plantel para esta temporada y el que se llevó todas las luces fue el 'Pirata', quien arribó como la estrella del plantel. Tras ello, conversó con la prensa y fue consultado sobre su pasado en Alianza Lima, conjunto que defendió en sus últimos 5 años.

A pesar de ya no vestir los colores blanquiazules, Barcos dejó en claro que le guarda un gran cariño y amor a Alianza. Si bien sus camino se separaron, nunca olvidará todo lo que vivió en La Victoria.

Hernán Barcos y su nostálgico mensaje por Alianza Lima

"Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón", dijo el delantero argentino para las cámaras de Nativa.

Barcos no fue el único exjugador de Alianza que fue presentado oficialmente en la Tarde Cajacha 2026. Recordemos que también llegaron Ricardo Lagos, Arley Rodríguez, Mauricio Arrasco y Pablo Lavandeira.

Hernán Barcos ilusionado con romperla en FC Cajamarca

Hernán Barcos compartió su alegría por recalar a FC Cajamarca, al cual considera una institución con mucha ambición. "Con mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas bien, de tener un gran año. El club ha hecho un gran esfuerzo por armar el grupo que se armó, así que ahora depende de nosotros hacer las cosas bien", declaró.

"Es un desafío y club lindo para hacer las cosas bien. Es un club ambicioso, que en tres años ya está en primera división. Entonces, tenemos que seguir ese legado y dejar al club en alto. Tenemos un gran grupo, un gran entrenador. Estamos todos en la misma línea, ahora queda trabajar y que empiece el campeonato", añadió.

Finalmente, explicó qué lo convenció de llegar a FC Cajamarca. "El proyecto deportivo y social que tienen. Es un club de cero, y quiero apoyar con conocimiento y trabajo a un club que tiene ambición. La vida siempre tiene revancha, uno no puede dejar de pasar oportunidades", concluyó.