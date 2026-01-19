HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: "El club aduce que invirtió más de lo previsto"

A pesar de que ya había un acuerdo con Universitario, el conjunto estadounidense no habría llegado a buen puerto con César Inga. En caso no se concrete, se volverá a activar la opción de Watford o el club de Grecia.

César Inga también podría llegar a Watford o al fútbol de Grecia. Foto: composición LR/X

César Inga ya no se iría a Kansas City. Al menos, por el momento, su fichaje por el club de la MLS ha dado cierto giro y se encuentra paralizado. En los últimos días, hasta tres equipos distintos tocarán a la puerta del futbolista de Universitario, siendo Kansas el que tomó la delantera. No obstante, las negociaciones estarían trabadas, ya que la institución estadounidense no habría llegado a un acuerdo con el propio futbolista.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, Kansas City y César Inga difieren en las condiciones del contrato. Esto provocaría que todo se haya estancado y, en caso no se concrete, el futbolista volvería a activar las opciones de Inglaterra y Grecia.

PUEDES VER: Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

lr.pe

César Inga paraliza negociaciones con Kansas City de la MLS

"Actualización sobre el traspaso de César Inga: Si bien sigue todo acordado entre la 'U' y Kansas City (pero aún no se materializa en firma), el problema pasa porque se está lejos en la negociación sobre las condiciones del contrato del jugador en sueldo y demás detalles", detalló en su cuenta de X.

Asimismo, sostuvo que el club de Estados Unidos argumenta que sus esfuerzos económicos se gastaron en adquirir el pase de César Inga. "Kansas aduciría que invirtió más de lo previsto en la propuesta por la compra del pase y eso hace que su presupuesto se reduzca. ¿Está caído? Desde el entorno de Inga señalan que no y esperan llegar a un punto medio con el club de la MLS o activarán las otras opciones del Watford o Grecia", añadió.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: 'Uno siempre tiene nervios'

lr.pe

Watford y un club de Grecia pelean por César Inga

En caso no llegue a Kansas City, César Inga aún tiene otras opciones para emigrar. La más conocida es la del Watford de la Championship. Según la periodista Andrea Closa, el conjunto inglés ofertó alrededor de 1.8 millones de dólares por el defensor.

Eso sí, no sería el único equipo que lo quiere, puesto que desde Grecia también han preguntado por el futbolista. Dicho conjunto, del cual aún no se conoce el nombre, recibió la venia de la 'U' para que se contacte directamente con Inga y le realice una propuesta.

