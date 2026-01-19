HOYSuscripcion LR Focus

Cuentos chinos, chifas y Rospigliosi | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Kylian Mbappé confronta a periodista y rechaza que hubo problemas con Xabi Alonso en Real Madrid: "¿De dónde sabes eso tú?"

El delantero francés se mostró incómodo cuando mencionaron que algunos futbolistas del plantel tenían problemas con Xabi Alonso. Asimismo, indicó que no es verdad que el DT no triunfara en Real Madrid.

Kylian Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid en la temporada. Foto: Real Madrid TV
Kylian Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid en la temporada. Foto: Real Madrid TV

Perder la final de la Supercopa de España contra Barcelona y quedar eliminados de la Copa del Rey contra Albacete acabaron con la paciencia de los hinchas del Real Madrid. Durante el reciente partido frente a Levanta por LaLiga, los aficionados que acudieron al Santiago Bernabéu manifestaron su enojo a través de una serie de pifias y abucheos.

En medio de este panorama, desde diversos sectores se indicó que varios futbolistas tuvieron cruces con el extécnico Xabi Alonso. Kylian Mbappé no dudó en salir al frente para contestar sobre estas versiones y rechazarlas.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: 'Uno siempre tiene nervios'

lr.pe

Kylian Mbappé confronta a periodista en conferencia

Durante la conferencia de prensa previo al partido de Champions League se hizo mención de unos supuestos enfrentamientos de los jugadores con Xabi Alonso. Al escuchar estos descargos, el delantero de la selección francesa interrumpió al comunicador para recriminarle por sus palabras.

"Tú has dicho problemas del entrenador con algunos jugadores. ¿De dónde sabes eso tú?", manifestó el popular 'Kyky' con una evidente molestia y pidió que se realice la pregunta.

PUEDES VER: Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

lr.pe

Mbappé defiende el paso de Xabi Alonso por el Real Madrid

Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidan todos los títulos. Ha perdido solamente uno, que es la Supercopa, el resto estamos vivos. Hemos perdido la Copa después”, aseguró.

Kylian Mbappé marcó distancia de los cuestionamientos que recibió Xabi Alonso. El atacante de 27 años remarcó que tiene una gran relación con exentrenador.

“Para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Me gusta su visión del fútbol, tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Conoce mucho del fútbol moderno. Ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y al Real Madrid siempre", concluyó.

