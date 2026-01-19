HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

En la victoria 3-0 de Géminis contra Circolo Sportivo Italiano, Se- Yun Park tuvo su primera aparición en la Liga Peruana de Vóley. Al respecto, Natalia Málaga señaló que se irá acoplando al equipo poco a poco.

Se- Yun Park viene de jugar en el voley de Estados Unidos. Foto: composición LR/Deporte Central/Latina
Se- Yun Park viene de jugar en el voley de Estados Unidos. Foto: composición LR/Deporte Central/Latina

Géminis derrotó 3-0 a Circolo Sportivo Italiano por una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Natalia Málaga se impuso con solvencia y sumó 3 puntos importantes en su lucha por el campeonato. Más allá del resultado, uno de los momentos que llamó la atención en el partido fue el debut de la surcoreana Se- Yun Park.

La asiática, de 27 años, llegó esta temporada al vóley peruano para sumar primera experiencia en esta parte del mundo. Después de que completó su transfer, quedó habilitada para sumar sus primeros minutos con camiseta de Géminis. Al respecto, Málaga opinó sobre sus primeros pasos en nuestro país.

PUEDES VER: Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: Yo he pedido que se quede

lr.pe

Natalia Málaga opinó sobre debut de surcoreana Se- Yun Park en la Liga Peruana de Vóley

En conversación con el medio 'Deporte Central', Natalia Málaga contó que es la segunda vez que Se- Yun Park pisa el Perú, puesto que lo hizo hace algunos años cuando vino a disputar un Mundial.

"Ha venido acoplándose bastante bien. Es la primera vez que viene al Perú. (Miento). Ella ya he venido para un Mundial juvenil acá en Perú en el año 2000 y algo, no recuerdo. Ella era titular, jugaba por la punta. Después de esa época, se fue a Estados Unidos, siguió jugando por allá. Y ahora se ha venido acá a trabajar", declaró.

Asimismo, señaló que es normal que la surcoreana haya tenido ciertos nervios en su primer partido. "Bueno, por intermedio de CEO ha tenido mucho contacto y es conocida. Empezó a entrenar con nosotros, empezó a mejorar, a ponerse en forma y hoy día se le ha dado la oportunidad para que vaya agarrando el hilito de la Liga. Siempre tiene uno un poco de nervios, de tensión cuando es primera vez en este ambiente", añadió.

PUEDES VER: Patricio Yañez, histórico de Chile, criticó a Arturo Vidal tras derrota 3-2 de Colo-Colo ante Alianza Lima: Me deja más dudas que certezas

lr.pe

¿Quién es Se- Yun Park, la surcoreana que debutó en la Liga Peruana de Vóley?

Se- Yun Park, quien posee una altura de 1,80 metros, quedó formalmente autorizada para jugar tras completarse su transferencia internacional. La voleibolista asiática se incorporó a la Liga Peruana luego de haber pasado por diversos clubes de Corea del Sur, una nación con gran arraigo en el vóley femenino, además de haber sumado experiencia en Norteamérica.

Su paso más reciente fue por Western Colorado University, donde participó en la liga universitaria de Estados Unidos, una competencia destacada por su exigencia física y dinámica acelerada de juego.

Notas relacionadas
Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
Natalia Málaga revela cómo nació su amistad tan estrecha con Eva Ayllón: “Me invitó a uno de sus shows”

Natalia Málaga revela cómo nació su amistad tan estrecha con Eva Ayllón: “Me invitó a uno de sus shows”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima venció a Colo Colo en un partidazo por su despedida de la Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Patricio Yañez, histórico de Chile, criticó a Arturo Vidal tras derrota 3-2 de Colo-Colo ante Alianza Lima: "Me deja más dudas que certezas"

Patricio Yañez, histórico de Chile, criticó a Arturo Vidal tras derrota 3-2 de Colo-Colo ante Alianza Lima: "Me deja más dudas que certezas"

LEER MÁS
Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: "Yo he pedido que se quede"

LEER MÁS
Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

LEER MÁS
Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

Hernán Barcos y su nostalgia por Alianza Lima en su presentación con FC Cajamarca: "Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón"

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz fue homenajeado en partido de leyendas entre Morelia vs Barcelona: “Una noche inolvidable”

Raúl Ruidíaz fue homenajeado en partido de leyendas entre Morelia vs Barcelona: “Una noche inolvidable”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025