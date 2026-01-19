Géminis derrotó 3-0 a Circolo Sportivo Italiano por una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Natalia Málaga se impuso con solvencia y sumó 3 puntos importantes en su lucha por el campeonato. Más allá del resultado, uno de los momentos que llamó la atención en el partido fue el debut de la surcoreana Se- Yun Park.

La asiática, de 27 años, llegó esta temporada al vóley peruano para sumar primera experiencia en esta parte del mundo. Después de que completó su transfer, quedó habilitada para sumar sus primeros minutos con camiseta de Géminis. Al respecto, Málaga opinó sobre sus primeros pasos en nuestro país.

Natalia Málaga opinó sobre debut de surcoreana Se- Yun Park en la Liga Peruana de Vóley

En conversación con el medio 'Deporte Central', Natalia Málaga contó que es la segunda vez que Se- Yun Park pisa el Perú, puesto que lo hizo hace algunos años cuando vino a disputar un Mundial.

"Ha venido acoplándose bastante bien. Es la primera vez que viene al Perú. (Miento). Ella ya he venido para un Mundial juvenil acá en Perú en el año 2000 y algo, no recuerdo. Ella era titular, jugaba por la punta. Después de esa época, se fue a Estados Unidos, siguió jugando por allá. Y ahora se ha venido acá a trabajar", declaró.

Asimismo, señaló que es normal que la surcoreana haya tenido ciertos nervios en su primer partido. "Bueno, por intermedio de CEO ha tenido mucho contacto y es conocida. Empezó a entrenar con nosotros, empezó a mejorar, a ponerse en forma y hoy día se le ha dado la oportunidad para que vaya agarrando el hilito de la Liga. Siempre tiene uno un poco de nervios, de tensión cuando es primera vez en este ambiente", añadió.

¿Quién es Se- Yun Park, la surcoreana que debutó en la Liga Peruana de Vóley?

Se- Yun Park, quien posee una altura de 1,80 metros, quedó formalmente autorizada para jugar tras completarse su transferencia internacional. La voleibolista asiática se incorporó a la Liga Peruana luego de haber pasado por diversos clubes de Corea del Sur, una nación con gran arraigo en el vóley femenino, además de haber sumado experiencia en Norteamérica.

Su paso más reciente fue por Western Colorado University, donde participó en la liga universitaria de Estados Unidos, una competencia destacada por su exigencia física y dinámica acelerada de juego.