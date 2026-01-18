Senegal se coronó campeón de la Copa África tras vencer por 1-0 a Marruecos. La final generó gran polémica a nivel mundial luego de que la mayoría de jugadores senegaleses se retiró del campo porque consideraron injustas las decisiones arbitrales. Sin embargo, el único que no quiso irse fue el capitán Sadio Mané, y tuvo sus frutos, ya que logró poner a su país en lo más alto del continente africano. Su accionar no pasó desapercibido para Sekou Gassama, el nuevo fichaje de Universitario.

El delantero, quien aún está en su país resolviendo problemas familiares, no se perdió la final y compartió su orgullo por la gran hazaña de Senegal. En específico, se rindió ante Mané.

Publicación de Sekou Gassama. Foto: Instagram.

Sekou Gassama se rinde ante Sadio Mané tras final de la Copa África

A través de redes sociales, Gassama elogió no solo el rendimiento de Mané durante la competencia, sino también su resiliencia para no retirarse del campo y llamar a sus compañeros para termina el encuentro.

"El mejor", escribió en sus historias de Instagram. Recordemos que Gassama nació en España, pero tiene sangre senegalés por sus familiares.

¿Cuándo llegará Sekou Gassama a Universitario?

Sekou Gassama no pudo unirse a la pretemporada de Universitario a la par del resto de sus compañeros. Según explicó Franco Velasco, administrador de la 'U', esto se debió a problemas estrictamente familiares.

Sin embargo, después de una larga espera, ya se conoce cuándo arribará el atacante a tierras peruanas. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Gassama estará en nuestro país el próximo miércoles 21 de enero, a partir de las 6.00 a. m.