Supervisan el desarrollo de audiencias en juzgados penales de emergencia de Piura

Durante el recorrido, los funcionarios constatan el desarrollo de las audiencias a cargo de magistrados de la Corte de Piura. Fuente: Difusión.

Durante el recorrido, los funcionarios constatan el desarrollo de las audiencias a cargo de magistrados de la Corte de Piura. Fuente: Difusión.

A través de una visita inopinada, el jefe encargado de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Piura (ODANC Piura), Tulio Eduardo Villacorta Calderón; y la administradora del Módulo Penal Central de Piura, Diana Bautista Bazán; supervisaron la ejecución de las audiencias de los procesos penales que se programaron para hoy 25 de febrero.

En su recorrido por la sede central de la Corte de Piura, el juez superior y la funcionaria constaron el desarrollo de las audiencias a cargo de los magistrados Alma Garay Pinday, Carlos Castillo Huamán, Tiberio Martínez Rivera y Rocío Delgado Ramos.