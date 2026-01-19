Barcelona - Slavia Praga: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

FC Barcelona no tiene margen de error en la penúltima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El conjunto blaugrana, por ahora se encuentra en zona de repesca, necesita trasladar su gran presente a la competición europea; por ello, los dirigidos por Hansi Flick buscarán una victoria en el Eden Arena para seguir con chances de clasificar de forma directa a octavos de final.

A pesar de su gran presente, el equipo de Lamine Yamal y compañía llega golpeado a este compromiso. La derrota ante Real Sociedad por LaLiga cortó una impresionante racha de 11 triunfos consecutivos. La principal incertidumbre se sitúa sobre la presencia del brasileño Raphinha, quien no disputó el último cotejo debido a una molestia.

¿Cuándo juega Barcelona - Slavia Praga?

El partido entre Barcelona - Slavia Praga, por la penúltima fecha de la Champions League, se disputará este miércoles 21 de enero.

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Slavia Praga por la fecha 7 de la Champions League 2025-2026 empezará a las 12.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona ante Slavia Praga?

Barcelona - Slavia Praga, por la séptima jornada de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Dónde ver Barcelona contra Slavia Praga online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.