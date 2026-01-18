HOYSuscripcion LR Focus

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso sigue con los cambios en su plantel para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana. El 'Dominó' es uno de los equipos que más movimientos registra en el mercado de pases.

Juan Reynoso afronta su segunda etapa al mando de Melgar. Foto: composición LR/Melgar
La llegada de Juan Reynoso a Melgar de Arequipa trajo consigo varios cambios significativos. Luego de una temporada irregular, el extécnico de la selección peruana optó por reorganizar su plantel para el 2026 y uno de los nombres que perdió protagonismo fue el argentino Gregorio Rodríguez, por quien la institución arequipeña realizó una fuerte inversión.

A pocas semanas de empezar su participación en la Liga 1, se pudo conocer que el artillero de 26 años se sumará a las filas del histórico San Lorenzo de Almagro.

Gregorio Rodríguez deja Melgar para regresar a Argentina

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, el goleador jugará en el elenco blaugrana en condición de préstamo hasta finales del 2026. Rodríguez fue comprado por el 'Dominó' por un monto cercano a los 800.000 dólares (50% de su pase); sin embargo, no logró consolidarse en el equipo y solo pudo anotar 4 goles en 37 partidos oficiales.

"Gregorio Rodríguez es nuevo refuerzo de San Lorenzo. Melgar lo cede a préstamo por un año y con opción de compra. Mañana (18 de enero) deja Perú para hacerse revisión médica y firmar su contrato", detalló en su cuenta de Twitter.

Gregorio Rodríguez fue comprado por Melgar en el 2025. Foto: captura de Twitter/César Luis Merlo

El nuevo Melgar de Juan Reynoso

Gregorio Martínez se convirtió en séptima baja de Melgar de Arequipa para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Por otra parte, el cuadro rojinegro incorporó a futbolistas como Jeriel De Santis, Franco Zanelatto, Jesús Alcántar y Javier Salas.

¿Cuándo debuta Melgar en la Liga 1?

El debut de Melgar en la Liga 1 2026 será contra Cienciano del Cusco en una nueva edición del 'Clásico del Sur'. Los dirigidos por Juan Reynoso recibirán al 'Papá' en el Monumental de la UNSA a partir de las 6.30 p. m. (hora local).

