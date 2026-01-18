Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Real Madrid se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones de la Champions League. Foto: composición LR/AFP/AS Mónaco

Real Madrid se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones de la Champions League. Foto: composición LR/AFP/AS Mónaco

Real Madrid afronta uno de los momentos más complicados de la temporada. La derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y su posterior eliminación contra el modesto Albacete en la Copa del Rey desencadenaron una serie de cuestionamientos hacia el gigante español. En medio de este panorama, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tendrán que afrontar un decisivo cotejo contra Mónaco por la Champions League.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía necesita una victoria en el Santiago Bernabéu para quedar a un paso de los octavos de final y, de esta manera, evitar caer en zona de repechaje.

¿Cuándo juega Real Madrid - Mónaco?

El partido entre Real Madrid vs Mónaco, por la penúltima fecha de la Champions League, se disputará este martes 20 de enero.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mónaco?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid vs Mónaco por la fecha 7 de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid versus Mónaco?

Real Madrid vs Mónaco, por la séptima jornada de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

PUEDES VER: Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

¿Dónde ver Real Madrid vs Mónaco online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Real Madrid contra Mónaco: posibles formaciones