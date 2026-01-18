HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Deportes

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Los españoles disputarán un duelo clave para su futuro en la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League. Revisa cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Mónaco.

Real Madrid se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones de la Champions League. Foto: composición LR/AFP/AS Mónaco
Real Madrid se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones de la Champions League. Foto: composición LR/AFP/AS Mónaco

Real Madrid afronta uno de los momentos más complicados de la temporada. La derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y su posterior eliminación contra el modesto Albacete en la Copa del Rey desencadenaron una serie de cuestionamientos hacia el gigante español. En medio de este panorama, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tendrán que afrontar un decisivo cotejo contra Mónaco por la Champions League.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía necesita una victoria en el Santiago Bernabéu para quedar a un paso de los octavos de final y, de esta manera, evitar caer en zona de repechaje.

PUEDES VER: Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid - Mónaco?

El partido entre Real Madrid vs Mónaco, por la penúltima fecha de la Champions League, se disputará este martes 20 de enero.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mónaco?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid vs Mónaco por la fecha 7 de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid versus Mónaco?

Real Madrid vs Mónaco, por la séptima jornada de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

PUEDES VER: Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Mónaco online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Real Madrid contra Mónaco: posibles formaciones

  • Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Vinicius, Rodrygo y Mbappé.
  • Mónaco: Köhn; Ouattara, Kehrer, Dier, Henrique; Zakaria, Teze, Coulibaly, Akliouche; Biereth y Balogun.
Notas relacionadas
Con goles de Mbappé y Asencio, Real Madrid venció al levante por la fecha 20 de LaLiga de España

Con goles de Mbappé y Asencio, Real Madrid venció al levante por la fecha 20 de LaLiga de España

LEER MÁS
Fernando Morientes sobre DT de la U Javier Rabanal: ''Tiene el gen competitivo''

Fernando Morientes sobre DT de la U Javier Rabanal: ''Tiene el gen competitivo''

LEER MÁS
Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Tarde Cajacha 2026] Ver FC Cajamarca vs ADT HOY vía Nativa y Best Cable EN VIVO: debut de Hernán Barcos

[Tarde Cajacha 2026] Ver FC Cajamarca vs ADT HOY vía Nativa y Best Cable EN VIVO: debut de Hernán Barcos

LEER MÁS
Ver Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por la fecha 20 de LaLiga de España 2026: inició el partido

Ver Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO por la fecha 20 de LaLiga de España 2026: inició el partido

LEER MÁS
Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

Sergio Peña se pronuncia con reflexivo mensaje en medio de críticas por autogol con Alianza Lima: "Me criaron con capacidad de sufrir"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Colo Colo HOY EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: dónde ver el amistoso internacional

Alianza Lima vs Colo Colo HOY EN VIVO por la Serie Río de La Plata 2026: dónde ver el amistoso internacional

LEER MÁS
Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

LEER MÁS
Universitario vs Melgar: fecha, hora y posible canal para ver el segundo amistoso de pretemporada de los cremas

Universitario vs Melgar: fecha, hora y posible canal para ver el segundo amistoso de pretemporada de los cremas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Deportes

Watford le pagaría exorbitante monto a Universitario por César Inga: club inglés superó oferta de Kansas City

Compañeros de Lisandro Alzugaray interrumpen conferencia para despedirlo entre lágrimas tras fichar por Universitario: "'Licha' no se va"

River Plate vs Peñarol EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025