El primer examen que tendrá Universitario de Deportes en su pretemporada 2026 será el partido amistoso contra Sport Boys. El equipo de Javier Rabanal se medirá ante la Misilera a puertas cerradas en su complejo de Campo Mar U, pero la buena noticia para los hinchas es que podrán seguir el encuentro a través de la transmisión por YouTube que el propio cuadro estudiantil realizará.

La expectativa entre los aficionados del tricampeón peruano pasa por ver el funcionamiento colectivo del equipo, así como el desempeño individual de los fichajes realizados en este mercado de pases para suplir las bajas de algunos titulares que no renovaron para la nueva temporada.

¿Cómo ver Universitario contra Sport Boys?

La transmisión de Universitario contra Sport Boys desde el canal oficial en YouTube de la 'U' estará disponible solo para miembros del mismo. Los fanáticos que deseen ver el cotejo pueden suscribirse a un costo de 15 soles mensuales.

El amistoso ante Sport Boys será transmitido por internet. Foto: Universitario

¿Cuándo juega Universitario contra Sport Boys?

El amistoso entre la 'U' y el Boys se jugará este sábado 17 de enero, a partir de las 10.30 a. m. Será el primero de los tres juegos de práctica (incluido el cruce ante la U. de Chile por la Noche Crema) que el conjunto de Ate tiene programados antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Qué partidos amistosos jugará Universitario?

Además del cruce ante los rosados, Universitario enfrentará a Melgar el martes 20 de enero, en el Estadio Monumental, desde las 10.30 a. m. La transmisión de ese encuentro también iría a través de su canal de YouTube, aunque falta confirmación oficial.

Por último, el 'plato fuerte' del mes será el juego contra la U. de Chile el sábado 24 de enero. Dicho encuentro sí contará con presencia de público y se llevará a cabo en el Monumental a partir de las 8.00 p. m. La transmisión estará a cargo de TV Perú (canal 7 de señal abierta).