Universitario afina detalles en la pretemporada y en los entrenamientos de Campo Mar para arrancar con pie derecho la Liga 1. Sin embargo, el vigente campeón del fútbol peruano ya tiene su primera baja antes del debut oficial. Williams Riveros podrá jugar en la 'Noche Crema', pero no estará disponible ante ADT en el Estadio Monumental. Sin duda, una baja sensible en la defensa que obliga a Javier Rabanal a mover la pizarra.

Riveros podrá jugar los 3 amistosos antes de iniciar de manera oficial la temporada. Su primer desafío será el sábado 17 de enero ante Sports Boys, compromiso que se disputará en Campo Mar U a partir de las 10.30 a. m. Posteriormente, la escuadra estudiantil se medirá contra el Melgar de Juan Reynoso (Campo Mar) y la Universidad de Chile en la tradicional Noche Crema.

¿Por qué Williams Riveros no podrá jugar ante ADT en el estreno de la Liga 1 2026?

Williams Riveros arrastra una sanción que se remonta a la última jornada del Torneo Clausura 2025, en la que el equipo merengue se enfrentó a Los Chankas, sufriendo una derrota de 3-1 el 22 de noviembre. Los dirigidos por Jorge Fossati ya habían asegurado su título de tricampeones nacionales, pero el zaguero se llevó la peor parte.

Resulta que en el en el minuto 42, en Andahuaylas, Los Chankas y Universitario de Deportes se enfrentaban con intensidad. José Manzaneda se destacó al recuperar un balón y avanzar rápidamente hacia el área defendida por Sebastián Britos. Ante la inminente posibilidad de que los locales aumentaran su ventaja, que ya era de 2-0, Williams Riveros, en un intento por detener la jugada, cometió una falta que le costó la expulsión.

Bajas de Universitario en el 2026

La principal modificación se registra en el comando técnico: el español Javier Rabanal —campeón con Independiente del Valle de Ecuador y semifinalista de la Copa Sudamericana 2025— llegó a Ate para tomar el lugar del uruguayo Jorge Fossati. Por otra parte, futbolistas experimentados como Sebastián Britos, Jairo Vélez y Rodrigo Ureña tampoco continuarán en la 'U'.