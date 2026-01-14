Arranca la Liga 1 2026. Los fanáticos del fútbol peruano se ilusionan con una espectacular temporada. La Liga de Fútbol Profesional anunció la programación oficial de la primera fecha del Torneo Apertura desde el viernes 30 de enero. El primer encuentro del certamen contará con Alianza Lima como protagonista, que comenzará su participación enfrentando a Sport Huancayo en la altura.

Además, ese mismo día, UTC se enfrentará a Atlético Grau en el renovado estadio Héroes de San Ramón. El tricampeón del fútbol peruano y Sporting Cristal recién verán acción el domingo 1 de febrero. La fiesta en el Callao será el sábado ante Los Chankas. Sin duda, vuelve a rodar la pelotita.

Programación confirmada de la Liga 1: horarios y fechas de los partidos del Apertura 2026

Nadie quiere perderse el estreno de la Liga 1 2026. Por este motivo, La República Deportes te juega la programación oficial de la primera fecha del Apertura. Alianza Lima abre el telón, pero Universitario y Sporting Cristal también tendrán atractivos estrenos.

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo vs. Alianza Lima : 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)

: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo) UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)



Sábado 31 de enero

Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)

FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)

Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)

Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero

Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)

Presentación de clubes de la Liga 1: fechas y horarios por pretemporada

Estas son los días y horarios para los partidos de presentación ya confirmados de la pretemporada. En algunos casos, el evento empezará un par de horas antes con actividades especiales para los hinchas.