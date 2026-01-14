Programación confirmada de la Liga 1: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
¡Rueda la pelotita! Arranca la acción en el fútbol peruano con emocionantes partidos en la primera fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima abre el telón de la jornada.
Arranca la Liga 1 2026. Los fanáticos del fútbol peruano se ilusionan con una espectacular temporada. La Liga de Fútbol Profesional anunció la programación oficial de la primera fecha del Torneo Apertura desde el viernes 30 de enero. El primer encuentro del certamen contará con Alianza Lima como protagonista, que comenzará su participación enfrentando a Sport Huancayo en la altura.
Además, ese mismo día, UTC se enfrentará a Atlético Grau en el renovado estadio Héroes de San Ramón. El tricampeón del fútbol peruano y Sporting Cristal recién verán acción el domingo 1 de febrero. La fiesta en el Callao será el sábado ante Los Chankas. Sin duda, vuelve a rodar la pelotita.
Programación confirmada de la Liga 1: horarios y fechas de los partidos del Apertura 2026
Nadie quiere perderse el estreno de la Liga 1 2026. Por este motivo, La República Deportes te juega la programación oficial de la primera fecha del Apertura. Alianza Lima abre el telón, pero Universitario y Sporting Cristal también tendrán atractivos estrenos.
Viernes 30 de enero
- Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)
- UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)
Sábado 31 de enero
- Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)
- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)
- FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)
Domingo 1 de febrero
- Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)
- Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)
- Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)
Lunes 2 de febrero
- Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)
Presentación de clubes de la Liga 1: fechas y horarios por pretemporada
Estas son los días y horarios para los partidos de presentación ya confirmados de la pretemporada. En algunos casos, el evento empezará un par de horas antes con actividades especiales para los hinchas.
- FC Cajamarca vs ADT: sábado 18 de enero
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Tarde Amarilla): sábado 24 de enero | 11.00 a. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Universitario vs U. de Chile (Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon
- Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva
- Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.00 p. m. | estadio Alberto Gallardo
- Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA
- Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau
- CD Moquegua vs San Marcos de Arica (Tarde Aurinegra): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio 25 de Noviembre.