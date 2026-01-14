HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Programación confirmada de la Liga 1: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

¡Rueda la pelotita! Arranca la acción en el fútbol peruano con emocionantes partidos en la primera fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima abre el telón de la jornada.

Arranca la acción en el fútbol peruano con una 'picante' programación. Foto: Lr/L1 Max
Arranca la acción en el fútbol peruano con una 'picante' programación. Foto: Lr/L1 Max

Arranca la Liga 1 2026. Los fanáticos del fútbol peruano se ilusionan con una espectacular temporada. La Liga de Fútbol Profesional anunció la programación oficial de la primera fecha del Torneo Apertura desde el viernes 30 de enero. El primer encuentro del certamen contará con Alianza Lima como protagonista, que comenzará su participación enfrentando a Sport Huancayo en la altura.

Además, ese mismo día, UTC se enfrentará a Atlético Grau en el renovado estadio Héroes de San Ramón. El tricampeón del fútbol peruano y Sporting Cristal recién verán acción el domingo 1 de febrero. La fiesta en el Callao será el sábado ante Los Chankas. Sin duda, vuelve a rodar la pelotita.

PUEDES VER: Eddie Fleischman impactado por falta de Carlos Zambrano en amistoso de Alianza Lima: "Lo tiene tomado y lo tira al suelo"

lr.pe

Programación confirmada de la Liga 1: horarios y fechas de los partidos del Apertura 2026

Nadie quiere perderse el estreno de la Liga 1 2026. Por este motivo, La República Deportes te juega la programación oficial de la primera fecha del Apertura. Alianza Lima abre el telón, pero Universitario y Sporting Cristal también tendrán atractivos estrenos.

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)
  • UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)
  • Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)
  •  FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)
  • Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)
  • Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)

PUEDES VER: Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

lr.pe

Presentación de clubes de la Liga 1: fechas y horarios por pretemporada

Estas son los días y horarios para los partidos de presentación ya confirmados de la pretemporada. En algunos casos, el evento empezará un par de horas antes con actividades especiales para los hinchas.

  • FC Cajamarca vs ADT: sábado 18 de enero
  • Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Tarde Amarilla): sábado 24 de enero | 11.00 a. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Universitario vs U. de Chile (Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon
  • Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva
  • Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.00 p. m. | estadio Alberto Gallardo
  • Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA
  • Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau
  • CD Moquegua vs San Marcos de Arica (Tarde Aurinegra): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio 25 de Noviembre.
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Eddie Fleischman impactado por falta de Carlos Zambrano en amistoso de Alianza Lima: "Lo tiene tomado y lo tira al suelo"

Universitario y su primera baja sensible en el debut ante ADT por Liga 1 2026: ¿por qué Williams Riveros no podrá jugar?

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: "Entienden cosas que no se dicen"

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO por la Copa Miguel Ángel Russo 2026: Xeneizes empatan 0-0 en La Bombonera

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

