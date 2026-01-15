HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último en Perú y el mundo

Fútbol Peruano

Liga 1 2026 podría iniciar con un equipo menos: suspenden licencia de Sport Boys a poco de jugarse el torneo

El conjunto rosado se pronunció luego de la sanción que le impuso la Comisión de Licencias de la FPF previo al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Sport Boys tiene programado su debut en la Liga 1 para el 31 de enero. Foto: composición LR/Liga 1
Sport Boys tiene programado su debut en la Liga 1 para el 31 de enero. Foto: composición LR/Liga 1

Cuando todo indicaba que la presente edición de la Liga 1 se desarrollaría con normalidad, una reciente resolución generó incertidumbre a pocas semanas de empezar el certamen local. El Torneo Apertura podría iniciar con un equipo menos, pues la licencia de Sport Boys fue suspendida debido a una serie de incumplimientos financieros.

Ante lo acontecido, el histórico club porteño emitió un comunicado sobre dicha sanción. Los dirigidos por Jaime de La Pava tienen programado su debut para el sábado 31 de enero.

PUEDES VER: Pablo Guede recriminó a Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima ante Unión: '¡Jugá para adelante!'

lr.pe

Suspenden licencia de Sport Boys a poco de iniciar la Liga 1

La Comisión de Licencias de la FPF indicó que la suspensión de Sport Boys se podrá levantar cuando la institución rosada efectúe el pago de sus deudas; de no ser el caso, no podrán participar en el inicio de la Liga 1 2026.

"Establecer que la suspensión de licencia impuesta mantendrá efectos hasta la fecha en que el Club Sport Boys cumpla con presentar, ante la Gerencia de Licencias, la documentación que acredite no contar con deudas vencidas de años anteriores, respecto de la totalidad de los supuestos de exigencia contemplados en el artículo 86 del Reglamento de Licencias. (...) La imposición de la sanción al Sport Boys determina la suspensión de todos los efectos de la licencia concedida; inclusive, la facultad del club sancionado de participar en el campeonato durante el plazo que dure la suspensión", detallan en el escrito.

PUEDES VER: Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: 'Entienden cosas que no se dicen'

lr.pe

Sport Boys se pronuncia tras suspensión de su licencia

A través de sus redes sociales, el conjunto rosado se manifestó sobre la suspensión de su licencia e indicó que van a cumplir con sus obligaciones financieras para asegurar su participación en la competición.

Comunicado de Sport Boys tras suspensión de licencia. Foto: Sport Boys

Comunicado de Sport Boys tras suspensión de licencia. Foto: Sport Boys

Partidos de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)
  • UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)
  • Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)
  •  FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)
  • Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)
  • Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)
Notas relacionadas
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

LEER MÁS
Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

LEER MÁS
Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Fútbol Peruano

Liga 1 continúa exportando jugadores a torneos competitivos: Mauro Da Luz deja ADT y ficha por club de Argentina

Alianza Lima vs Sport Huancayo: fecha, hora y canal para ver el debut de los blanquiazules en la Liga 1 2026

Franco Zanelatto explicó por qué decidió fichar por Melgar y abandonar Europa: "Es un club serio"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025