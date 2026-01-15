Liga 1 2026 podría iniciar con un equipo menos: suspenden licencia de Sport Boys a poco de jugarse el torneo
El conjunto rosado se pronunció luego de la sanción que le impuso la Comisión de Licencias de la FPF previo al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
- Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"
- Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado
Cuando todo indicaba que la presente edición de la Liga 1 se desarrollaría con normalidad, una reciente resolución generó incertidumbre a pocas semanas de empezar el certamen local. El Torneo Apertura podría iniciar con un equipo menos, pues la licencia de Sport Boys fue suspendida debido a una serie de incumplimientos financieros.
Ante lo acontecido, el histórico club porteño emitió un comunicado sobre dicha sanción. Los dirigidos por Jaime de La Pava tienen programado su debut para el sábado 31 de enero.
PUEDES VER: Pablo Guede recriminó a Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima ante Unión: '¡Jugá para adelante!'
Suspenden licencia de Sport Boys a poco de iniciar la Liga 1
La Comisión de Licencias de la FPF indicó que la suspensión de Sport Boys se podrá levantar cuando la institución rosada efectúe el pago de sus deudas; de no ser el caso, no podrán participar en el inicio de la Liga 1 2026.
"Establecer que la suspensión de licencia impuesta mantendrá efectos hasta la fecha en que el Club Sport Boys cumpla con presentar, ante la Gerencia de Licencias, la documentación que acredite no contar con deudas vencidas de años anteriores, respecto de la totalidad de los supuestos de exigencia contemplados en el artículo 86 del Reglamento de Licencias. (...) La imposición de la sanción al Sport Boys determina la suspensión de todos los efectos de la licencia concedida; inclusive, la facultad del club sancionado de participar en el campeonato durante el plazo que dure la suspensión", detallan en el escrito.
PUEDES VER: Administrador de Melgar aclara que no quiso vincular a Alianza Lima con supuestos favores arbitrales: 'Entienden cosas que no se dicen'
Sport Boys se pronuncia tras suspensión de su licencia
A través de sus redes sociales, el conjunto rosado se manifestó sobre la suspensión de su licencia e indicó que van a cumplir con sus obligaciones financieras para asegurar su participación en la competición.
Comunicado de Sport Boys tras suspensión de licencia. Foto: Sport Boys
Partidos de la fecha 1 de la Liga 1 2026
Viernes 30 de enero
- Sport Huancayo vs. Alianza Lima: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)
- UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)
Sábado 31 de enero
- Sport Boys vs. Los Chankas: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)
- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)
- FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)
Domingo 1 de febrero
- Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)
- Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)
- Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)
Lunes 2 de febrero
- Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua: 6:00 p.m. (Estadio Juan Maldonado de Cutervo)