Cuando todo indicaba que la presente edición de la Liga 1 se desarrollaría con normalidad, una reciente resolución generó incertidumbre a pocas semanas de empezar el certamen local. El Torneo Apertura podría iniciar con un equipo menos, pues la licencia de Sport Boys fue suspendida debido a una serie de incumplimientos financieros.

Ante lo acontecido, el histórico club porteño emitió un comunicado sobre dicha sanción. Los dirigidos por Jaime de La Pava tienen programado su debut para el sábado 31 de enero.

Suspenden licencia de Sport Boys a poco de iniciar la Liga 1

La Comisión de Licencias de la FPF indicó que la suspensión de Sport Boys se podrá levantar cuando la institución rosada efectúe el pago de sus deudas; de no ser el caso, no podrán participar en el inicio de la Liga 1 2026.

"Establecer que la suspensión de licencia impuesta mantendrá efectos hasta la fecha en que el Club Sport Boys cumpla con presentar, ante la Gerencia de Licencias, la documentación que acredite no contar con deudas vencidas de años anteriores, respecto de la totalidad de los supuestos de exigencia contemplados en el artículo 86 del Reglamento de Licencias. (...) La imposición de la sanción al Sport Boys determina la suspensión de todos los efectos de la licencia concedida; inclusive, la facultad del club sancionado de participar en el campeonato durante el plazo que dure la suspensión", detallan en el escrito.

Sport Boys se pronuncia tras suspensión de su licencia

A través de sus redes sociales, el conjunto rosado se manifestó sobre la suspensión de su licencia e indicó que van a cumplir con sus obligaciones financieras para asegurar su participación en la competición.

Comunicado de Sport Boys tras suspensión de licencia. Foto: Sport Boys

Partidos de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo vs. Alianza Lima : 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo)

: 12:00 pm (Estadio IPD Huancayo) UTC vs. Atlético Grau: 3:15 p.m (Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca)



Sábado 31 de enero

Sport Boys vs. Los Chankas : 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao)

: 1:00 pm (Estadio Miguel Grau del Callao) Juan Pablo II vs. FC Cajamarca : 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape)

: 3:15 p.m. ( Complejo Deportivo Juan Pablo en Chongoyape) FBC Melgar vs. Cienciano: 6:30 p.m. (Estadio Monumental UNSA de Arequipa)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal : 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco)

: 1:00 pm (Estadio Inca Garcilaso de Cusco) Alianza Atlético vs. Cusco FC : 3:15 p.m. Estadio por confirmar)

: 3:15 p.m. Estadio por confirmar) Universitario vs. ADT: 6:00 pm (Estadio Monumental)

Lunes 2 de febrero