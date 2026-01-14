A pocas semanas para el inicio de la Liga 1 2026, en La Florida ya conocen a su primera baja para la nueva temporada. Según anunció Sporting Cristal este miércoles, el portero Renato Solís tendrá que ser sometido a una cirugía a causa de una lesión que arrastra desde diciembre del año pasado.

El golero de 27 años era el llamado a ser el suplente de Diego Enríquez tras la salida de Alejandro Duarte. Ante su ausencia, el joven guardameta César Bautista ocuparía el puesto de segundo arquero en el plantel de Paulo Autuori, aunque también están como alternativas Tomás Dulanto y Manuel Galoc. Todos ellos vienen realizando la pretemporada.

Renato Solís será baja para Sporting Cristal

"El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúrgico, el cual fue completado de manera satisfactoria"; informó Cristal por medio de un comunicado oficial.

La lesión en cuestión le tomaría a Solís varios meses de recuperación, por lo que no solo se perdería el inicio del Torneo Apertura, sino que muy probablemente el certamen corto por completo, así como la Copa Libertadores.

"Tras dicho proceso, Renato Solís se encuentra actualmente en condiciones y apto para ser sometido a la intervención quirúrgica correspondiente, la cual se realizará según la programación médica establecida. Se continuará informando sobre su evolución", finaliza el documento.

Comunicado acerca de Renato Solís. Foto: Sporting Cristal

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Liga 1 2026?

La cuenta oficial de la Liga 1 dio a conocer los horarios para la fecha 1 del Torneo Apertura. A Sporting Cristal le tocará empezar con una dura visita a Deportivo Garcilaso el domingo 1 de febrero, en la altura del Cusco, desde la 1.00 p. m.