Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Pablo Betancourt, representante del 'Nonno', no dudó en destacar la trayectoria y el trabajo realizado por el charrúa durante su paso por Universitario.

Pablo Betancourt dio detalles sobre la salida de Jorge Fossati. Foto: composición LR/ El Espectador Deportes/X
Pablo Betancourt dio detalles sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes. En una reciente entrevista con el programa 'El Espectador Deportes', el representante del 'Nonno' brindó su versión sobre cómo se maneja la ‘U’ y, en especial, sobre la salida de Fossati, pieza fundamental para que los cremas consiguieran el ansiado tetracampeonato.

En sus declaraciones, no dudó en resaltar la trayectoria del entrenador, subrayando que no es fácil ser campeón en cinco países distintos. Sin embargo, señaló que Universitario no tiene un propietario como tal, ya que es un club intervenido por la Sunat, lo que provoca que se dialogue con personas que no manejan del todo los temas futbolísticos. Asimismo, dejó entrever que espera que, en el futuro, no terminen necesitando nuevamente al estratega uruguayo.

lr.pe

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario

En una primer momento, Betancourt resaltó la trayectoria y el trabajo hecho por Fossati en Universitario. "La experiencia que tiene no es casualidad ganar cinco campeonatos en cinco países distintos y, en Perú, lograr algo difícil como el tricampeonato. Adaptó el equipo a un sistema de juego", empezó declarando.

"La 'U' es el equipo más grande en hinchada; después está Alianza, que también es un club muy importante. No tiene un propietario, no tiene directiva. La DGI ha intervenido el club y son, supuestamente, los dueños, y hablas con personas que no tienen idea de fútbol. Por más que Álvaro Barco sea una persona de fútbol que entiende, él tiene un jefe arriba, que es un abogado que debe hacer lo que diga la DGI, o la SUNAT como se dice ahí. Las reglas del fútbol no son las mismas", complementó el representante quien se mostró crítico.

"(…) Quizás el directivo anterior, que ahora está en la federación, Jean Ferrari, le ofreció un premio que no estaba dentro del contrato, pero eso es normal en el fútbol. Muchas veces uno habla con equipos que no tienen presidente y Jorge, por la experiencia que tiene, no está para que lo manoseen o lo lleven de aquí para allá. Vamos a ver si no lo terminan necesitando", sentenció.

lr.pe

Jorge Fossati recibe el premio al mejor DT la Liga 1 2025

Cabe señalar que a pesar de ya no ser parte de Universitario, el 'Nonno' es y será parte de la historia del conjunto crema. Es por ello que fue considerado el mejor entrenador de la Liga 1 2025.

 "Gracias a todos los funcionarios que trabajan con los futbolistas. Los quiero mucho y les debo mucho. A los jugadores también les agradezco por el compromiso que tuvieron", fueron las palabras de Fossati quien no pudo contener las lagrimas de la emoción.

