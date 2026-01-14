HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Fútbol Peruano

Universitario vs ADT: fecha, hora y canal para ver el estreno de los crema en la Liga 1 2026

Universitario de Deportes inicia su participación en la Liga 1 este 1 de febrero frente a ADT de Tarma. Encuentro que se disputará en el estadio Monumental.



Universitario vs ADT este 1 de febrero por el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/ Instagram
Universitario vs ADT este 1 de febrero por el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/ Instagram

Universitario de Deportes vuelve a la Liga 1. El actual tricampeón del fútbol peruano ya conoce su fecha y rival para el inicio del Torneo Clausura. Se enfrentará a ADT de Tarma el domingo 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate. Los dirigidos por Javier Rabanal querrán darle la primera alegría del año a la hinchada crema. Además, este año la ‘U’ buscará el tetracampeonato del certamen local.

Universitario afronta este partido con novedades para el inicio de la temporada, incorporando a jugadores como Caín Farra y Héctor Fértoli, quienes se espera hagan su debut en el encuentro. Por su parte, el equipo de Tarma, manteniendo una plantilla muy parecida a la de la temporada pasada, busca tener un buen desempeño a pesar del apoyo del público rival.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra ADT?

Este encuentro se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate, que tiene una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario contra ADT?

Universitario contra ADT se jugará desde las 6.00 p.m. (hora peruana). SI estás fuera del país, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios para que sigas el encuentro desde donde estés.

  • Perú: 6:00 p.m.
  • Colombia: 6:00 p.m.
  • Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia: 7:00 p.m.
  • Venezuela: 7:00 p.m.
  • Paraguay: 7:00 p.m.
  • Chile: 7:00 p.m.
  • Argentina: 8:00 p.m.
  • Uruguay: 8:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.

PUEDES VER: Universitario y su primera baja sensible en el debut ante ADT por Liga 1 2026: ¿por qué Williams Riveros no podrá jugar?

lr.pe

¿En qué canal ver Universitario contra ADT?

La transmisión del Universitario contra ADT por la primera jornada de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, donde ahora podrás disfrutar de los partidos de la primera división del Perú en su totalidad. Asimismo, puedes seguirlo en su plataforma L1 Play.

Notas relacionadas
Exjugador del Real Madrid destaca la capacidad de Javier Rabanal como entrenador en Universitario: ''Tiene el gen competitivo''

Exjugador del Real Madrid destaca la capacidad de Javier Rabanal como entrenador en Universitario: ''Tiene el gen competitivo''

LEER MÁS
Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Franco Zanelatto explicó por qué decidió fichar por Melgar y abandonar Europa: "Es un club serio"

Franco Zanelatto explicó por qué decidió fichar por Melgar y abandonar Europa: "Es un club serio"

LEER MÁS
Fixture de la Liga 1 2026: así se jugará la nueva temporada del fútbol peruano

Fixture de la Liga 1 2026: así se jugará la nueva temporada del fútbol peruano

LEER MÁS
Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo habría sido excluido de Alianza Lima: "No fue postergado por Néstor Gorosito"

LEER MÁS
Liga 1 continúa exportando jugadores a torneos competitivos: Mauro Da Luz deja ADT y ficha por club de Argentina

Liga 1 continúa exportando jugadores a torneos competitivos: Mauro Da Luz deja ADT y ficha por club de Argentina

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Fútbol Peruano

Liga 1 continúa exportando jugadores a torneos competitivos: Mauro Da Luz deja ADT y ficha por club de Argentina

Alianza Lima vs Sport Huancayo: fecha, hora y canal para ver el debut de los blanquiazules en la Liga 1 2026

Franco Zanelatto explicó por qué decidió fichar por Melgar y abandonar Europa: "Es un club serio"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025