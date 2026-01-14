Universitario vs ADT: fecha, hora y canal para ver el estreno de los crema en la Liga 1 2026

Universitario de Deportes vuelve a la Liga 1. El actual tricampeón del fútbol peruano ya conoce su fecha y rival para el inicio del Torneo Clausura. Se enfrentará a ADT de Tarma el domingo 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate. Los dirigidos por Javier Rabanal querrán darle la primera alegría del año a la hinchada crema. Además, este año la ‘U’ buscará el tetracampeonato del certamen local.

Universitario afronta este partido con novedades para el inicio de la temporada, incorporando a jugadores como Caín Farra y Héctor Fértoli, quienes se espera hagan su debut en el encuentro. Por su parte, el equipo de Tarma, manteniendo una plantilla muy parecida a la de la temporada pasada, busca tener un buen desempeño a pesar del apoyo del público rival.

¿Cuándo juega Universitario contra ADT?

Este encuentro se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate, que tiene una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario contra ADT?

Universitario contra ADT se jugará desde las 6.00 p.m. (hora peruana). SI estás fuera del país, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios para que sigas el encuentro desde donde estés.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Universitario contra ADT?

La transmisión del Universitario contra ADT por la primera jornada de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, donde ahora podrás disfrutar de los partidos de la primera división del Perú en su totalidad. Asimismo, puedes seguirlo en su plataforma L1 Play.