Las recientes declaraciones de Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, generaron diversas reacciones previo al partido contra Alianza Lima por la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El estratega del conjunto paraguayo señaló que no le asusta enfrentarse a jugadores como Paolo Guerrero porque "ya tienen su edad"

Ante la repercusión que generaron sus declaraciones, el técnico de 40 años volvió a pronunciarse e indicó que, en ningún momento, minimizó la trayectoria del histórico goleador de la selección peruana.

DT de 2 de Mayo aclara polémica declaración sobre Paolo Guerrero

"Es algo que me causó gracia. Si yo llego a hablar mal de Advíncula, de Zambrano o de Paolo Guerrero, sería un maleducado, un desubicado, porque la carrera de Paolo es gigantesca y no respetar a un jugador como él sería como no respetar a Roque Santa Cruz en nuestro fútbol paraguayo", manifestó en el inicio del diálogo con RPP.

En ese sentido, Eduardo Ledesma remarcó que siente mucho respeto por Paolo Guerrero y los recientes refuerzos de Alianza Lima (Federico Girotti, Luis Advíncula y demás).

"Estos jugadores tienen jerarquía y por eso siguen jugando y se mantienen en el primer nivel de nuestro fútbol. A todos los jugadores hay que respetarlos. Así como respetamos a Girotti, que es un refuerzo de clase 'A', a Advíncula; también tenemos que respetar a Guerrero", puntualizó.

"Uno siempre tuvo admiración sobre Pizarro, sobre Paolo, jugaron en Bayern Múnich. Paolo en Corinthians, hizo el gol en la final de la Intercontinental contra Chelsea, jugó en Flamengo, cómo no vas a respetar a un jugador de esa talla. Solo quise decir que es algo parecido acá con Santa Cruz y Cardozo", concluyó.

¿Qué dijo el DT de 2 de Mayo sobre Paolo Guerrero?

Hace algunos días, el entrenador de 2 de Mayo de Paraguay sorprendió al mencionar que, a pesar de la jerarquía que tiene, no le asusta enfrentarse contra Paolo Guerrero o Carlos Zambrano en la serie de Copa Libertadores.

"Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra, que está en Bolivia. Entiendo todo eso y es normal, más porque se juega en Copa Libertadores. (...) Como había dicho después del sorteo, nosotros también en el torneo local enfrentamos contra 'Tacuara' Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Será de muchísima jerarquía, pero creo que ya tiene su edad. Obvio que no hay que descuidarlo, pero ¿por qué asustarnos?", sostuvo en ABC TV Paraguay.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El primer partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se llevará a cabo el miécoles 4 de febrero en Asunción. La revancha se jugará una semana después en Matute.