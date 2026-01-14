HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Deportes

Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: “Hay 3 opciones de muy alto nivel”

Freddy Ames indicó que se espera que antes de que finalice este mes se tengan novedades sobre quién será el próximo entrenador de la Bicolor.

Directivo dio a conocer que hay tres candidatos para ser DT de la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Directivo dio a conocer que hay tres candidatos para ser DT de la selección peruana. Foto: composición LR/difusión

Freddy Ames dio detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana. En una reciente entrevista con Radio Ovación, el directivo de la Federación Peruana de Fútbol indicó que existen varias opciones de candidatos para asumir el banquillo de la blanquirroja y que son de muy buen nivel. No obstante, reconoció que, si bien el trabajo deportivo ya estaría encaminado, aún resta solucionar el aspecto financiero.

Además, se refirió al futuro de la Bicolor a nivel internacional y se mostró optimista de cara al Mundial. Ames aseguró que Perú logrará clasificar a la Copa del Mundo de 2030 de manera directa, sin necesidad de disputar el repechaje.

PUEDES VER: Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

lr.pe

Directivo de la FPF sobre el futuro DT de la selección peruana

En sus palabras explicó que existen tres candidatos y que uno de ellos será el próximo entrenador de la selección peruana el cual sería anunciado muy pronto.

"La próxima fecha FIFA es en marzo. Por tanto, antes de esa fecha, entiendo antes que termine este mes, debemos tener al nuevo director técnico de la selección absoluta y que también trabaje con las selecciones menores. Hay 3 opciones de muy alto nivel. Ya la parte deportiva concluyó su trabajo. Hoy está la parte financiera porque hay que ver las pretensiones económicas", fueron las palabras de Freddy Ames.

Freddy Ames confía en clasificar al Mundial del 2030

En otro momento, se mostró optimista ante la posibilidad de que Perú llegue al Mundial del 2030 pero de manera directa. "Yo les aseguro y lo firmo hoy, vamos a clasificar al Mundial de 2030 y lo vamos a conseguir sin llegar al repechaje".

PUEDES VER: Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

lr.pe

Candidatos para dirigir la selección peruana

En las últimas semanas se dio a conocer dos posibles nombres que serían opciones para la selección peruana, estos serian Ariel Holan y Gustavo Álvarez provenientes del futbol chileno. Se espera que para finales de enero se tenga un anuncio oficial por parte de la FPF.

Notas relacionadas
Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

LEER MÁS
Christian Cueva critica a Renato Tapia por declaraciones contra la FPF: "No es el momento para que haya salido a hablar"

Christian Cueva critica a Renato Tapia por declaraciones contra la FPF: "No es el momento para que haya salido a hablar"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

Directivo de la FPF asegura que Renato Tapia no estaría donde está si no fuera por la selección: “Debe ser grato”

LEER MÁS
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO por amistoso en la Serie Río de La Plata 2026?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO por amistoso en la Serie Río de La Plata 2026?

LEER MÁS
Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, hace historia al ingresar a la lista de 11 peruanos que jugaron en la Bundesliga

Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, hace historia al ingresar a la lista de 11 peruanos que jugaron en la Bundesliga

LEER MÁS
Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy EN VIVO: escasez de buses y pasajes elevados en Lima y Callao

Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Deportes

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO por amistoso en la Serie Río de La Plata 2026?

Partidos de presentación previos a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Fichajes Liga 1 2026: últimas noticias sobre altas y bajas previo al inicio del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025