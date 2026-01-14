Freddy Ames dio detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana. En una reciente entrevista con Radio Ovación, el directivo de la Federación Peruana de Fútbol indicó que existen varias opciones de candidatos para asumir el banquillo de la blanquirroja y que son de muy buen nivel. No obstante, reconoció que, si bien el trabajo deportivo ya estaría encaminado, aún resta solucionar el aspecto financiero.

Además, se refirió al futuro de la Bicolor a nivel internacional y se mostró optimista de cara al Mundial. Ames aseguró que Perú logrará clasificar a la Copa del Mundo de 2030 de manera directa, sin necesidad de disputar el repechaje.

Directivo de la FPF sobre el futuro DT de la selección peruana

En sus palabras explicó que existen tres candidatos y que uno de ellos será el próximo entrenador de la selección peruana el cual sería anunciado muy pronto.

"La próxima fecha FIFA es en marzo. Por tanto, antes de esa fecha, entiendo antes que termine este mes, debemos tener al nuevo director técnico de la selección absoluta y que también trabaje con las selecciones menores. Hay 3 opciones de muy alto nivel. Ya la parte deportiva concluyó su trabajo. Hoy está la parte financiera porque hay que ver las pretensiones económicas", fueron las palabras de Freddy Ames.

Freddy Ames confía en clasificar al Mundial del 2030

En otro momento, se mostró optimista ante la posibilidad de que Perú llegue al Mundial del 2030 pero de manera directa. "Yo les aseguro y lo firmo hoy, vamos a clasificar al Mundial de 2030 y lo vamos a conseguir sin llegar al repechaje".

Candidatos para dirigir la selección peruana

En las últimas semanas se dio a conocer dos posibles nombres que serían opciones para la selección peruana, estos serian Ariel Holan y Gustavo Álvarez provenientes del futbol chileno. Se espera que para finales de enero se tenga un anuncio oficial por parte de la FPF.