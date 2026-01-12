HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Paolo Guerrero y el objetivo con Alianza Lima en su última temporada como futbolista: "Quiero terminar mi carrera con otro título"

El 'Depredador' busca cerrar su trayectoria con broche de oro, tras exitosos pasos por equipos como LDU Quito y Corinthians. Se prepara con expectativa junto a nuevos fichajes como Luis Advíncula.

Paolo Guerrero se ilusiona con su última temporada como futbolista. Foto: Lr/ESPN
Paolo Guerrero se ilusiona con su última temporada como futbolista. Foto: Lr/ESPN

Paolo Guerrero jugará su última temporada en Alianza Lima e incluso este suceso marcará su retiro del fútbol. El histórico capitán de la selección peruana pretende colgar los chimpunes e irse por la puerta grande con otro título. Sin duda, se viene un gran reto para el experimentado '9' en la Liga 1 2026. Los flamantes fichajes como Luis Ramos y Luis Advíncula generan expectativa en los aliancistas.

El 'Depredador' quiere cerrar con broche de oro su carrera. 'PG9' se coronó en la Bundesliga con Bayern Múnich. En su etapa con Corinthians, logró conquistar el Mundial de Clubes, la Recopa Sudamericana, el Campeonato Paulista y la Serie A. Además, su paso por Flamengo fue igual de exitoso, alzando el Campeonato Carioca, mientras que con LDU Quito se llevó la Copa Sudamericana y la Liga Pro de Ecuador.

PUEDES VER: Paolo Guerrero se ilusiona con Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "A pesar de los años, es como el vino"

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su última temporada como futbolista profesional?

Paolo Guerrero se alista para cerrar su carrera, "Afronto el 2026 con las mejores expectativas y con el objetivo claro. El año pasado teníamos como objetivo ganar el título de la Liga 1 por el plantel que teníamos, pero nos descuidamos mucho en el torneo local por prestarle más atención a la Copa Sudamericano. Este año es innegociable y tenemos que estar muy concentrados en la altura y en el llano. Quiero terminar mi carrera con otro título", reveló el máximo goleador peruano en ESPN Argentina.

PUEDES VER: André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "Tu sueño hecho realidad"

lr.pe

Paolo Guerrero sobre la pretemporada de Alianza: "Todos estamos muy metidos"

El veterano goleador agregó que tanto el DT Pablo Guede como el resto del plantel tienen la meta de salir campeones de la Liga 1. "El 'profe' llegó con toda esa ilusión, los compañeros también", sostuvo. Asimismo, se mostró consciente de que deben aprovechar al máximo estos partidos de práctica. "Todos estamos muy metidos para sacar esto adelante y hacer una buena pretemporada, lo que nos va a ayudar en el transcurso del año", afirmó.

PUEDES VER: Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

lr.pe

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima en la pretemporada 2026 tendrá lugar el miércoles 14 de enero. Los blanquiazules se enfrentarán a Unión de Santa Fe, a partir de las 4.15 p. m. (hora peruana), por la segunda jornada de la Serie Río de La Plata.

Paolo Guerrero se ilusiona con Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "A pesar de los años, es como el vino"

Paolo Guerrero se ilusiona con Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "A pesar de los años, es como el vino"

Federico Girotti revela cómo se sintió al jugar junto a Paolo Guerrero en derrota de Alianza Lima: "Es un poco acostumbrarse"

Federico Girotti revela cómo se sintió al jugar junto a Paolo Guerrero en derrota de Alianza Lima: "Es un poco acostumbrarse"

DT de 2 de Mayo, rival de Alianza Lima, afirma que no tienen por qué asustarse de Paolo Guerrero: "Ya tiene su edad"

DT de 2 de Mayo, rival de Alianza Lima, afirma que no tienen por qué asustarse de Paolo Guerrero: "Ya tiene su edad"

