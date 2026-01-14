En el segundo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata, volvió a caer esta vez ante Unión (2-1)

Dos presentaciones, dos derrotas. Ese es el saldo que acumula Alianza Lima en estos amistosos de la Serie Río de la Plata que se juega en Uruguay. El equipo de Pablo Guede, tal y como sucedió en el debut ante Independiente, utilizó dos equipos (uno en cada tiempo), y nuevamente el saldo fue en contra.

El elenco argentino estuvo mejor plantado en el campo de juego del Estadio Parque Saroldi de Montevideo y fue por ello que venció 2-1. Un blooper de Sergio Peña (1’) ni bien comenzado el compromiso le dio el primer gol a Unión. El conjunto rojiblanco no había tocado el esférico cuando una mala salida entre la zaga aliancista terminó con Peña tratando jugar de memoria con el golero Alejandro Duarte, quien fuera de su arco no pudo hacer nada evitar el 1-0.

Al equipo de Guede le costaba tener el balón y generar chances de gol. Una de las novedades fue la inclusión de Luis Advíncula en el once titular.

En una de las pocas llegadas aliancistas, Carlos Zambrano intentó con un fuerte derechazo que remeció en el poste. El balón chocó en un defensor y por poco se mete al arco.

Para el complemento, y ya con los cambios de por medio, Guillermo Viscarra intentó salir con Jesús Castillo, quien presionado perdió la pelota. Esto fue aprovechado por Palacios (57’) para un resultado más que merecido.

La reacción fue inmediata con Eryc Castillo (58’). El ecuatoriano tocó con Girotti en pared y luego sacó un misil que se fue al fondo de la red. De ahí en más no hubo reacción y Alianza sumó una nueva derrota en estos amistosos. Su próximo partido es este domingo ante Colo-Colo (7:00 p.m.).