¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
López Aliaga amenaza periodistas y Mesías Guevara y Rafael Belaunde en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

En el segundo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata, volvió a caer esta vez ante Unión (2-1)

Luis Advíncula debutó por la banda derecha en el cuadro "Blanquiazul", que cerrará su participación ante Colo-Colo el domingo.

Luis Advíncula debutó con Alianza Lima.
Luis Advíncula debutó con Alianza Lima. | Serie Río de la Plata.

Dos presentaciones, dos derrotas. Ese es el saldo que acumula Alianza Lima en estos amistosos de la Serie Río de la Plata que se juega en Uruguay. El equipo de Pablo Guede, tal y como sucedió en el debut ante Independiente, utilizó dos equipos (uno en cada tiempo), y nuevamente el saldo fue en contra.

El elenco argentino estuvo mejor plantado en el campo de juego del Estadio Parque Saroldi de Montevideo y fue por ello que venció 2-1. Un blooper de Sergio Peña (1’) ni bien comenzado el compromiso le dio el primer gol a Unión. El conjunto rojiblanco no había tocado el esférico cuando una mala salida entre la zaga aliancista terminó con Peña tratando jugar de memoria con el golero Alejandro Duarte, quien fuera de su arco no pudo hacer nada evitar el 1-0.

Al equipo de Guede le costaba tener el balón y generar chances de gol. Una de las novedades fue la inclusión de Luis Advíncula en el once titular.

En una de las pocas llegadas aliancistas, Carlos Zambrano intentó con un fuerte derechazo que remeció en el poste. El balón chocó en un defensor y por poco se mete al arco.

Para el complemento, y ya con los cambios de por medio, Guillermo Viscarra intentó salir con Jesús Castillo, quien presionado perdió la pelota. Esto fue aprovechado por Palacios (57’) para un resultado más que merecido.

La reacción fue inmediata con Eryc Castillo (58’). El ecuatoriano tocó con Girotti en pared y luego sacó un misil que se fue al fondo de la red. De ahí en más no hubo reacción y Alianza sumó una nueva derrota en estos amistosos. Su próximo partido es este domingo ante Colo-Colo (7:00 p.m.).

Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Programación confirmada de la Liga 1: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Programación confirmada de la Liga 1: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima sigue sin ganar en el 2026: perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

Sporting Cristal anuncia su primera baja para el inicio de la Liga 1 por una rotura de ligamento cruzado

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: "Hay 3 opciones de muy alto nivel"

Directivo de la FPF da detalles sobre el futuro entrenador de la selección peruana: “Hay 3 opciones de muy alto nivel”

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Deportes

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

