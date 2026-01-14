HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
COVID-19, dengue y enfermedades que azotan al sector Salud | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

El joven defensor pidió calma a la hinchada, destacando la importancia de los amistosos para la preparación del equipo bajo la dirección de Pablo Guede.

El zaguero se mantiene optimista pese a la segunda derrota de Alianza Lima. Foto: Lr/Disney Plus
El zaguero se mantiene optimista pese a la segunda derrota de Alianza Lima. Foto: Lr/Disney Plus

Alianza Lima sumó otra dolorosa derrota en la pretemporada por la Serie Río de La Plata 2026. El popular club de La Victoria perdió ante Independiente y ahora lució peor ante Unión Santa Fe e incluso Sergio Peña anotó un autogol. Pese a ello, el defensa Mateo Antony pidió calma a la hinchada aliancista y aseguró que los amistosos sirven como preparación antes de rendir el verdadero examen.

Pablo Guede todavía se encuentra probando algunas alineaciones tácticas como el 1-5-3-2. Las pruebas le están costando caro, ya que los aliancistas acumulan dos derrotas consecutivas. No obstante, la calidad de la plantilla y la experiencia de Pablo Guede pueden revertir la situación.

¿Qué dijo Mateo Antoni sobre la nueva derrota de Alianza Lima?

El defensa central se mantiene positivo, ya que están jugando partidos amistosos. "Sirve para la preparación. Estos amistosos son para eso, para conocer al técnico, jugadores nuevos y el modelo que nos quiere instalar. Preparar el inicio del campeonato de la mejor manera porque por más que haya sido con derrota, sirve para aprender", declaró en Disney Plus.

Además, respaldó las nuevas ideas que tiene Pablo Guede en el once titular. "Es un técnico nuevo que trata de práctica a práctica instalarnos cosas nuevas. Va a llevar tiempo y estos amistosos sirven para eso, para que hayan errores, correcciones y seguramente en el inicio del campeonato estemos de la mejor manera", complementó Mateo Antoni en zona mixta.

"Estamos para todo. Tenemos la fase previa de la Copa Libertadores, queremos llegar a la fase de grupos, y en el campeonato local queremos campeonar como siempre se intenta todos los años", sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El último partido de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026 será el domingo 18 de enero. Los victorianos se verán las caras contra Colo Colo de Chile a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).Luego de este cotejo, los íntimos regresarán al país para prepararse con miras a su presentación en la Noche Blanquiazul y el partido contra el Inter Miami de Lionel Messi.

Sergio Peña cometió blooper en el Alianza Lima vs Unión

Peña estaba al lado derecho del campo y fue presionado rápidamente por dos jugadores rivales. De inmediato, el mediocampista quiso apoyarse con Duarte sin percatarse que estaba salido de su arco. Tras ejecutar el pase, se dio cuenta de su error, pero poco pudo hacer para remediarlo.



