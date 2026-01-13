Alianza Lima viene preparándose para lo será su partido ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata. En la previa del enfrentamiento, Federico Girotti conversó con la prensa internacional para contar cómo han sido sus primeros días como futbolista blanquiazul. Principalmente, el delantero recordó las veces que se ha enfrentado con Carlos Zambrano y Luis Advíncula durante su etapa en River Plate. A pesar de los cruces, aseguró que ahora forman parte del pasado.

Girotti confesó que los tres recordaron cuando se enfrentaron en los clásicos de Argentina. Sin embargo, dejaron en claro que ahora trabajarán como equipo porque están enfocados en hacer una gran temporada con Alianza.

Federico Girotti recordó cruces con Luis Advíncula y Carlos Zambrano

En conversación con 'Sportscenter', Federico Girotti contó cómo ha sido su vivencia con Carlos Zambrano. El atacante se acordó de una famosa fotografía que se hizo viral en Argentina, en la que el defensor lo agarró para tratar de impedir que haga un gol.

"Muy bien con el 'Kaiser' la verdad. Estaba la famosa foto esa de que yo hago gol en el clásico con River y él estaba ahí agarrando y yo cabeceo arrodillado, la verdad que nos acordamos de esa foto", declaró.

Asimismo, recordó la vez que se volvieron a cruzar en Copa Libertadores. "Después, en el último partido de Libertadores, tuvimos una pelea en el Kempes y nos sacaron amarilla a los dos, fue bastante áspero. Nos acordamos de eso y nos reímos. Ahora tenerlo como compañero es muy lindo porque te das cuenta la jerarquía y presencia que tiene", comentó.

Del mismo modo, elogió la llegada de 'Bolt' a Alianza, a quien lo recuerda por sus notables partidos en Boca Juniors. "Enfrenté a Luis Advíncula en varios clásicos con River Plate, después con San Lorenzo, con Talleres. Recuerdo que nos cruzamos en un clásico, pero queda todo dentro de la cancha. Cuando vino para acá nos saludamos y estuvimos recordando un poco eso", concluyó.

Federico Girotti habló sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En otro momento de la charla, Girotti fue consultado sobre la abrupta partida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Respecto a ello, el delantero no quiso profundizar y solo elogió las 5 temporadas que estuvo el 'Pirata' en La Victoria. "Sé que Hernán Barcos tuvo unos cinco años muy buenos acá. Este año le tocó irse a Cajamarca, dónde quizás sea su último año también", manifestó.