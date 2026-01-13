HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
Fútbol Peruano

Federico Girotti recordó fuertes cruces que tuvo con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Argentina: "Nos acordamos y nos reímos"

El delantero argentino tuvo varios episodios de enfrentamientos con Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Sin embargo, afirmó que ya dejaron el pasado atrás y ahora están enfocados en sacar adelante a Alianza Lima.

Federico Girotti se enfrentó a Carlos Zambrano y Luis Advíncula en clásicos de Argentina. Foto: composición LR/Sportscenter
Federico Girotti se enfrentó a Carlos Zambrano y Luis Advíncula en clásicos de Argentina. Foto: composición LR/Sportscenter

Alianza Lima viene preparándose para lo será su partido ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata. En la previa del enfrentamiento, Federico Girotti conversó con la prensa internacional para contar cómo han sido sus primeros días como futbolista blanquiazul. Principalmente, el delantero recordó las veces que se ha enfrentado con Carlos Zambrano y Luis Advíncula durante su etapa en River Plate. A pesar de los cruces, aseguró que ahora forman parte del pasado.

Girotti confesó que los tres recordaron cuando se enfrentaron en los clásicos de Argentina. Sin embargo, dejaron en claro que ahora trabajarán como equipo porque están enfocados en hacer una gran temporada con Alianza.

PUEDES VER: Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

lr.pe

Federico Girotti recordó cruces con Luis Advíncula y Carlos Zambrano

En conversación con 'Sportscenter', Federico Girotti contó cómo ha sido su vivencia con Carlos Zambrano. El atacante se acordó de una famosa fotografía que se hizo viral en Argentina, en la que el defensor lo agarró para tratar de impedir que haga un gol.

"Muy bien con el 'Kaiser' la verdad. Estaba la famosa foto esa de que yo hago gol en el clásico con River y él estaba ahí agarrando y yo cabeceo arrodillado, la verdad que nos acordamos de esa foto", declaró.

Asimismo, recordó la vez que se volvieron a cruzar en Copa Libertadores. "Después, en el último partido de Libertadores, tuvimos una pelea en el Kempes y nos sacaron amarilla a los dos, fue bastante áspero. Nos acordamos de eso y nos reímos. Ahora tenerlo como compañero es muy lindo porque te das cuenta la jerarquía y presencia que tiene", comentó.

Del mismo modo, elogió la llegada de 'Bolt' a Alianza, a quien lo recuerda por sus notables partidos en Boca Juniors. "Enfrenté a Luis Advíncula en varios clásicos con River Plate, después con San Lorenzo, con Talleres. Recuerdo que nos cruzamos en un clásico, pero queda todo dentro de la cancha. Cuando vino para acá nos saludamos y estuvimos recordando un poco eso", concluyó.

PUEDES VER: Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: 'En Perú hay mejores equipos'

lr.pe

Federico Girotti habló sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En otro momento de la charla, Girotti fue consultado sobre la abrupta partida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Respecto a ello, el delantero no quiso profundizar y solo elogió las 5 temporadas que estuvo el 'Pirata' en La Victoria. "Sé que Hernán Barcos tuvo unos cinco años muy buenos acá. Este año le tocó irse a Cajamarca, dónde quizás sea su último año también", manifestó.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

LEER MÁS
Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

LEER MÁS
Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Fútbol Peruano

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Christian Cueva critica a Renato Tapia por declaraciones contra la FPF: "No es el momento para que haya salido a hablar"

Universitario se despide de Aamet Calderón después de 8 años sin jugar: portero será prestado a tradicional club de la Liga 1

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025