Los resultados siguen sin acompañar a Alianza Lima en la pretemporada. En su segunda presentación por el torneo internacional Serie Río de La Plata, los blanquiazules cayeron 2-1 ante Unión de Santa Fe. Uno de los pasajes más cuestionados del compromiso tuvo como protagonistas a Sergio Peña y el entrenador Pablo Guede.

El talentoso volante de la selección peruana no tuvo su mejor presentación con el conjunto victoriano, pues cometió un terrible blooper en los primeros segundos y anotó en su propio arco.

El fuerte reclamo de Pablo Guede a Sergio Peña en pleno partido

A los 18 minutos del compromiso, el combinado íntimo intentaba salir con el balón dominado desde su campo; en ese momento, Sergio Peña controlaba el esférico, pero decidió jugar hacia atrás y despertó la molestia del entrenador Pablo Guede.

El estratega argentino cuestionó el accionar del futbolista de 30 y no dudó en reclamarle. "“Peña, vos la agarrás acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez (Jhoao) lo va a hacer? ¡Jugá para adelante!", se escuchó durante la transmisión en vivo.

Autogol de Sergio Peña con Alianza Lima

Apenas empezó el duelo entre peruanos y argentinos, Peña tomó el balón cerca de su propia área e intentó 'jugar de memoria' con Alejandro Duarte; sin embargo, no observó que el portero se encontraba saliendo y su pase terminó en las redes blanquiazules.

Resultados de Alianza Lima en la pretemporada 2026

Alianza Lima pactó 3 amistosos internacionales en la Serie Río de La Plata 2026. Hasta el momento, los victorianos registran dos caídas.