Pablo Guede recriminó a Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima ante Unión: "¡Jugá para adelante!"
La señal internacional registró el fuerte reclamo de Pablo Guede a Sergio Peña durante la primera parte del partido entre Alianza Lima y Unión por la Serie Río de La Plata 2026.
Los resultados siguen sin acompañar a Alianza Lima en la pretemporada. En su segunda presentación por el torneo internacional Serie Río de La Plata, los blanquiazules cayeron 2-1 ante Unión de Santa Fe. Uno de los pasajes más cuestionados del compromiso tuvo como protagonistas a Sergio Peña y el entrenador Pablo Guede.
El talentoso volante de la selección peruana no tuvo su mejor presentación con el conjunto victoriano, pues cometió un terrible blooper en los primeros segundos y anotó en su propio arco.
El fuerte reclamo de Pablo Guede a Sergio Peña en pleno partido
A los 18 minutos del compromiso, el combinado íntimo intentaba salir con el balón dominado desde su campo; en ese momento, Sergio Peña controlaba el esférico, pero decidió jugar hacia atrás y despertó la molestia del entrenador Pablo Guede.
El estratega argentino cuestionó el accionar del futbolista de 30 y no dudó en reclamarle. "“Peña, vos la agarrás acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez (Jhoao) lo va a hacer? ¡Jugá para adelante!", se escuchó durante la transmisión en vivo.
Autogol de Sergio Peña con Alianza Lima
Apenas empezó el duelo entre peruanos y argentinos, Peña tomó el balón cerca de su propia área e intentó 'jugar de memoria' con Alejandro Duarte; sin embargo, no observó que el portero se encontraba saliendo y su pase terminó en las redes blanquiazules.
Resultados de Alianza Lima en la pretemporada 2026
Alianza Lima pactó 3 amistosos internacionales en la Serie Río de La Plata 2026. Hasta el momento, los victorianos registran dos caídas.
- Alianza Lima 1-2 Independiente
- Alianza Lima 12 Unión de Santa Fe
- Alianza Lima vs Colo Colo | domingo 18 de enero | 7.00 p. m. (hora peruana).