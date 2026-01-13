HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

La jefa de equipo de Alianza Lima contó que, después de perder el primer partido contra Osasco, Gino Vegas señaló que no estaba contento con la participación del elenco blanquiazul en el Mundial de Clubes de Vóley.

Cenaida Uribe contó que Gino Vegas dijo que le daba vergüenza la participación de Alianza Lima. Foto: composición LR/Puro Voley/La Cátedra Deportes
Cenaida Uribe sorprendió al contar que Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, habló mal de Alianza Lima durante el Mundial de Clubes de Vóley 2025. En la primera fecha del torneo, las blanquiazules cayeron 3-0 ante Osasco, uno de los equipos más fuertes de su grupo. Después de ello, la jefa de equipo de las íntimas recibió la información de que el mandamás de la FPV menospreció a Alianza tras asegurar que en el Perú habían mejores equipos.

Es válido señalar que, si bien Alianza Lima no pasó de la fase de grupos, consiguió una histórica hazaña tras vencer a Zhetysu VC en la segunda fecha. Además, después de su participación en el Mundial de Clubes, el bicampeón de la Liga Peruana de Vóley se metió en el top 10 de mejores equipos internacionales.

Cenaida Uribe revela que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima

En conversación con el programa 'Puro Vóley, Uribe relató la desagradable experiencia que vivió en el Mundial de Vóley. Según contó, el encargado de Osasco le comentó que Gino Vegas estuvo hablando mal de la participación de Alianza luego del primer partido.

"Lo que pasa es que, después del primer partido, en el que perdemos mal con Osasco, viene Roberto Opice, el encargado de Osasco, y me pregunta qué tal con mi presidente. Le dije: 'uhm'. Me dijo: 'sabes qué ha dicho, que le da vergüenza y que no está nada contento con la participación de Alianza, que en Perú tiene equipos muchos mejores que podrían hacer un mejor papel que Alianza", detalló.

Al escuchar esto, Uribe señala que no quiso que Vegas se le acercara al siguiente día cuando vencieron a Zhetysu VC. "Al día siguiente, cuando ganamos, él (Gino Vegas) viene para saludarnos y le dije a mi delegado que ni se acerque. (...) Él nunca estuvo con nosotros, estábamos en el mismo hotel y ya está. Entonces, eso fue. Él venía a decirme que era mentira lo que me habían dicho. Yo solo decía: 'ok, está bien'", concluyó.

Cenaida Uribe contó que DT de Alianza Lima recibe amenazas de muerte

En otro momento de la conversación, Cenaida Uribe se refirió a las amenazas que vienen recibiendo algunas jugadoras de Alianza Lima. Al respecto, manifestó que se tomarán medidas, ya que no solo las voleibolistas son amedrentadas, sino que hasta el propio entrenador Facundo Morando ha recibido esta clase de mensajes.

"En mi época no había teléfonos, pero ahora son tiempos diferentes. Les dije a las chicas que no lean mucho el celular. Es raro lo que está pasando, ya que no es habitual en el vóley. Al entrenador Facundo lo han amenazado de muerte varias veces. Es increíble que le escriban: 'Si no pones a tal jugadora te matamos' Ya le hemos dicho a la policía para que hagan las investigaciones correspondientes", expresó.

"Lo de Facundo viene hace tiempo y no debería existir en ningún deporte e incluso Facundo me dijo que nunca le había pasado algo así. Yo creo que la pasión no te puede llevar a esto. El respeto es primero y esto es solamente deporte", añadió.

