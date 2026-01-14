Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"
El extécnico uruguayo señaló cuáles son las cualidades de Pablo Guede y reveló qué debe mejorar Alianza Lima en esta nueva temporada.
El exentrenador uruguayo Gerardo Pelusso se pronunció sobre la llegada de Pablo Guede como nuevo director técnico de Alianza Lima de cara a la temporada 2026. Pelusso, con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, destacó el perfil del argentino y la importancia de su experiencia internacional.
En declaraciones a Radio Ovación, Pelusso recordó su reciente visita a Perú y valoró la disposición de entrenadores locales para actualizar sus conocimientos, algo que, según él, es clave para el desarrollo del fútbol nacional. Luego, fue directo al analizar la contratación de Guede.
Gerardo Pelusso habla sobre la llegada de Pablo Guede a Alianza Lima
En principio, consideró que se trata de un técnico de peso, con recorrido en Argentina y otros países, y expresó su deseo de que “le vaya bien” para que Alianza recupere protagonismo.
"Pablo Guede es un técnico importante en Argentina y también en el exterior. Esperemos que le vaya bien y que Alianza vuelva a estar en todo lo alto", declaró.
Asimismo, valoró el gran plantel que tiene Alianza. Sin embargo, señaló que es de suma importancia que los canteranos logren asentarse en el primer equipo.
"Alianza tiene jugadores de experiencia y calidad, y una hinchada que lo sigue siempre, pero hay que ver si los jóvenes, que son necesarios para complementar el plantel, logran consolidarse", añadió.
Gerardo Pelusso recordó su regreso al Perú
Al inicio de la entrevista, Gerardo Pelusso se pronunció sobre su vuelta al Perú hace unos meses. El exDT participó de un congreso en Lima con más de 700 entrenadores.
"Estuvimos muchos días en Perú y nos llevamos una grata sorpresa con la realización de un congreso en Lima, previo a la final de la Libertadores, con la participación de 700 entrenadores. Eso demuestra que hay ganas de aprender y mejorar. Si no hay buenos profesores, no hay buenos alumnos", comentó.