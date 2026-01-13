Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

Barcelona se medirá contra Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El conjunto culé afrontará este duelo envalentonado después de derrotar 3-2 al Real Madrid y coronarse campeón de la Supercopa de España. Ahora, su objetivo está en avanzar a la siguiente ronda del torneo ante un rival de menor categoría, pero que marcha como único líder en la segunda división del fútbol español. Este emocionante encuentro podrás disfrutarlo por las pantallas de América Televisión y Movistar Deportes.

En la fase anterior, los blaugranas ganaron a Guadalajara en un ajustado compromiso que terminó por 2-0. Barcelona tuvo varias oportunidades para vencer por un marcador abultado, pero Dani Vicente, guardameta rival, tuvo una noche asombrosa.

¿En qué canal ver Barcelona vs Racing de Santander?

La transmisión del Barcelona vs Racing por los octavos de final de la Copa de España estará a cargo de América Televisión para la señal abierta en territorio peruano. Asimismo, en cable, podrás disfrutarlo por Movistar Deportes.

¿Cuándo juega Barcelona vs Racing de Santander?

El partido entre Barcelona vs Racing de Santander se disputará este jueves 15 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El choque se llevará a cabo en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero.

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander?

En territorio peruano, el cotejo entre Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de la Copa del Rey arrancará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

Posibles alineaciones Barcelona vs Racing de Santander