HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
EN VIVO

Julio Iglesias denunciado por agresiones sexuales | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Canal confirmado del Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey

Después de consagrarse campeón de la Supercopa de España, Barcelona ahora quiere seguir avanzando en la Copa del Rey y para lograrlo deberá dejar en el camino al Racing de Santander. Conoce todos los detalles del partido.

Barcelona y Racing de Santander se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/X
Barcelona y Racing de Santander se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/X

Barcelona se medirá contra Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El conjunto culé afrontará este duelo envalentonado después de derrotar 3-2 al Real Madrid y coronarse campeón de la Supercopa de España. Ahora, su objetivo está en avanzar a la siguiente ronda del torneo ante un rival de menor categoría, pero que marcha como único líder en la segunda división del fútbol español. Este emocionante encuentro podrás disfrutarlo por las pantallas de América Televisión y Movistar Deportes.

En la fase anterior, los blaugranas ganaron a Guadalajara en un ajustado compromiso que terminó por 2-0. Barcelona tuvo varias oportunidades para vencer por un marcador abultado, pero Dani Vicente, guardameta rival, tuvo una noche asombrosa.

PUEDES VER: Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

lr.pe

¿En qué canal ver Barcelona vs Racing de Santander?

La transmisión del Barcelona vs Racing por los octavos de final de la Copa de España estará a cargo de América Televisión para la señal abierta en territorio peruano. Asimismo, en cable, podrás disfrutarlo por Movistar Deportes.

PUEDES VER: Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: 'Tampoco está resuelto'

lr.pe

¿Cuándo juega Barcelona vs Racing de Santander?

El partido entre Barcelona vs Racing de Santander se disputará este jueves 15 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El choque se llevará a cabo en el Estadio Campos de Sport de El Sardinero.

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing de Santander?

En territorio peruano, el cotejo entre Barcelona vs Racing de Santander por los octavos de la Copa del Rey arrancará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

Posibles alineaciones Barcelona vs Racing de Santander

  • Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Pedri, Dani Olmo, Roony Bardghji, Fermín López, Marcus Rashford, Ferran Torres.
  • Racing de Santander: Jokin Ezkieta, Álvaro Mantilla, Javi Castro, Facundo González, Jorge Salinas, Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Marco Sangalli, Peio Canales, Iñigo Vicente, Andrés Martín. 
Notas relacionadas
FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

LEER MÁS
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

LEER MÁS
Alineaciones FC Barcelona - Real Madrid: formaciones titulares del clásico por la Supercopa de España

Alineaciones FC Barcelona - Real Madrid: formaciones titulares del clásico por la Supercopa de España

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

LEER MÁS
Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

Sporting Cristal y el exorbitante monto que ganará por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga

LEER MÁS
Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

LEER MÁS
Tras su destitución, jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso, pero algunos siguen guardando silencio: ¿Quiénes son?

Tras su destitución, jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso, pero algunos siguen guardando silencio: ¿Quiénes son?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tras ser declarado en rebeldía en Estados Unidos, Perú gestionó pago del laudo de US$91 millones por Aeropuerto de Chinchero

Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno

¿A qué hora juega América de Cali vs Once Caldas EN VIVO HOY por la Serie Colombia?

Deportes

¿A qué hora juega América de Cali vs Once Caldas EN VIVO HOY por la Serie Colombia?

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Huracán EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata?

Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025