Deportes

Jugador que se declaró gay denunció que tuvo que dejar su equipo por homofobia, pero club rechaza acusaciones

Josh Cavallo, que ahora milita en el Peterborough Sports de Inglaterra, emitió un mensaje para señalar que su exclusión del primer equipo no se debió a factores deportivos.

Josh Cavallo se declaró homosexual en el 2021. Foto: Instagram/Josh Cavallo
La historia de Josh Cavallo inspiró al mundo en el 2021: el lateral izquierdo fue el primer futbolista profesional que se declaraba homosexual. Desde aquel episodio, el australiano se convirtió en un referente de la comunidad LGBTQ+; sin embargo, en las últimas horas, muchos aficionados se vieron sorprendidos con una publicación en la que denunció a su exclub de homofobia.

A través de sus redes sociales, el defensor de 26 años indicó que su salida del Adelaide United FC no fue por motivos deportivos; asimismo, señaló que los aficionados "merecen honestidad".

lr.pe

Josh Cavallo denuncia a su exclub por homofobia

"Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Las decisiones fueron tomadas por personas en el poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por a quién elijo amar. Bajo la nueva dirección, quedó claro que no me permitían estar en el campo debido a la política. Es difícil de tragar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico", se lee en el inicio del mensaje del nuevo jugador del Peterborough Sports de Inglaterra.

Josh Cavallo remarcó que la "homofobia interna" fue la causante de su marginación en el primer equipo, pues durante los últimos meses no presentaba lesiones y entrenaba con normalidad.

"Este era exactamente el miedo que tenía a salir del armario, viendo que los prejuicios afectan mi carrera en los tiempos modernos. (...) Me sentí increíblemente aislado y me preguntaba si había cometido el error de compartir mi historia. Sentí que las cosas iban hacia atrás, no solo en el campo, sino en el único lugar que pensé que era un espacio seguro, y después de ver un chat de compañeros de equipo burlándose de una foto mía y de mi compañero, solo añadió a este dolor de corazón", detalló.

lr.pe

Adelaide United rechaza acusaciones de Josh Cavallo

En medio de este panorama, el Adelaide United FC se manifestó mediante un comunicado y rechazó las acusaciones de su exjugador.

"El club está profundamente decepcionado por las acusaciones y las rechaza categóricamente, incluyendo cualquier insinuación de que el Adelaide United sea homofóbico. Todas las decisiones sobre la selección del equipo en el campo se basan exclusivamente en criterios futbolísticos. (...) Fortalecer la inclusión debe seguir siendo una prioridad constante en el deporte, y el Club espera con ilusión organizar la cuarta Copa Orgullo anual este fin de semana contra el Melbourne Victory", sostuvieron.

