HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

El respaldo del 'Nonno' al entrenador español resalta su confianza en la elección del nuevo técnico, enfatizando la dirección que sigue en la 'U' para conseguir el tetracampeonato.

Jorge Fossati elogió al nuevo entrenador de Universitario previo a la Liga 1 2026. Foto: Lr/Depor
Jorge Fossati elogió al nuevo entrenador de Universitario previo a la Liga 1 2026. Foto: Lr/Depor

Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato. El vigente campeón se viene reforzando de la mejor manera para arrancar con el pie derecho la defensa del título y la fase de grupos en la Copa Libertadores. Javier Rabanal viene plasmando una nueva idea de juego en los entrenamientos de Campo Mar previo a los partidos amistosos. Crece la expectativa de la hinchada 'crema' e incluso el respaldo de Jorge Fossati.

El 'Nonno', en lugar de manifestar sorpresa o incomodidad ante la elección de su sucesor, se expresó con calma y subrayó que la decisión se alinea con la dirección que busca la institución. Según el experimentado entrenador, la incorporación del técnico español es el resultado de un análisis exhaustivo por parte de la dirigencia, además de contar con un perfil internacional que se ajusta a los objetivos.

PUEDES VER: Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario?

Jorge Fossati respalda el fichaje de Javier Rabanal. "Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere", declaró en Radio Exitosa.

Asimismo, el experimentado entrenador uruguayo aseguró que confía plenamente en la elección y en el trabajo de Javier Rabanal. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”, sentenció Fossati en Exitosa Deportes.

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes tiene programados 3 amistosos antes de iniciar de manera oficial la temporada. Su primer desafío será el sábado 17 de enero ante Sports Boys, compromiso que se disputará en Campo Mar U a partir de las 10.30 a. m.

Días más tarde, la escuadra estudiantil se medirá contra el Melgar de Juan Reynoso (Campo Mar) y la Universidad de Chile en la tradicional Noche Crema (Estadio Monumental).

  • Universitario vs Sport Boys | sábado 17 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Melgar | martes 20 de enero | 10.30 a. m.
  • Universitario vs Universidad de Chile | sábado 24 de enero | 8.00 p. m.
Notas relacionadas
Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

LEER MÁS
Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"

LEER MÁS
Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

LEER MÁS
[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: alineaciones confirmadas

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: alineaciones confirmadas

LEER MÁS
Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

LEER MÁS
Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

LEER MÁS
Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

LEER MÁS
Exjugador del Real Madrid destaca la capacidad de Javier Rabanal como entrenador en Universitario: ''Tiene el gen competitivo''

Exjugador del Real Madrid destaca la capacidad de Javier Rabanal como entrenador en Universitario: ''Tiene el gen competitivo''

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios de atención y rutas durante el paro del 14 de enero

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Deportes

Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

Jorge Fossati confiesa que aún no puede irse del Perú por responsabilidad de Universitario: "Tampoco está resuelto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025