Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato. El vigente campeón se viene reforzando de la mejor manera para arrancar con el pie derecho la defensa del título y la fase de grupos en la Copa Libertadores. Javier Rabanal viene plasmando una nueva idea de juego en los entrenamientos de Campo Mar previo a los partidos amistosos. Crece la expectativa de la hinchada 'crema' e incluso el respaldo de Jorge Fossati.

El 'Nonno', en lugar de manifestar sorpresa o incomodidad ante la elección de su sucesor, se expresó con calma y subrayó que la decisión se alinea con la dirección que busca la institución. Según el experimentado entrenador, la incorporación del técnico español es el resultado de un análisis exhaustivo por parte de la dirigencia, además de contar con un perfil internacional que se ajusta a los objetivos.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario?

Jorge Fossati respalda el fichaje de Javier Rabanal. "Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere", declaró en Radio Exitosa.

Asimismo, el experimentado entrenador uruguayo aseguró que confía plenamente en la elección y en el trabajo de Javier Rabanal. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”, sentenció Fossati en Exitosa Deportes.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes tiene programados 3 amistosos antes de iniciar de manera oficial la temporada. Su primer desafío será el sábado 17 de enero ante Sports Boys, compromiso que se disputará en Campo Mar U a partir de las 10.30 a. m.

Días más tarde, la escuadra estudiantil se medirá contra el Melgar de Juan Reynoso (Campo Mar) y la Universidad de Chile en la tradicional Noche Crema (Estadio Monumental).