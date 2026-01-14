Alianza Lima disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores en el 2026. Foto: composición LR/Serie Río de La Plata

Alianza Lima volvió a sumar una derrota en su pretemporada: el equipo íntimo perdió 2-1 ante Unión por la segunda jornada de la Serie Río de La Plata 2026. Más allá de lo acontecido en el campo, previo al inicio del partido, los periodistas de la cadena ESPN analizaron el presente del club íntimo y cuáles son sus objetivos.

Uno de los comunicadores señaló que los blanquiazules son los únicos tetracampeones del fútbol peruano; en ese sentido, indicó que los dirigidos por Pablo Guede buscarán evitar que Universitario de Deportes vuelva a consagrarse.

Periodista de ESPN reconoce a Alianza como único tetracampeón

"Es un año importante porque busca cortar con este dominio de Universitario. La única vez en la historia del fútbol peruano que hubo un tetracampeón fue con Alianza Lima. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en la Conmebol Libertadores, va a ser un año especial con figuras como Advíncula y Girotti", afirmaron en plena transmisión.

Por otra parte, remarcaron la inversión económica que realizó Alianza Lima para reforzarse con jugadores de la selección peruana y con experiencia en el extranjero.

"Ha hecho una inversión importante Alianza Lima en su 125 aniversario. Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Miguel Trauco y Federico Girotti, futbolistas con pasos muy importantes en el exterior y por la selección peruana. Un muy buen plantel y un entrenador de jerarquía como Pablo Guede", agregaron.

Próximo partido de Alianza Lima

El último partido de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026 será el domingo 18 de enero. Los victorianos se verán las caras contra Colo Colo de Chile a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

Luego de este cotejo, los íntimos regresarán al país para prepararse con miras a su presentación en la Noche Blanquiazul y el partido contra el Inter Miami de Lionel Messi.