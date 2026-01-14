¿Lionel Messi en el Mundial de Naciones de la Kings League? Se volvió viral el video de Neymar Jr. hablando sobre la posibilidad de que el astro argentino, con quien compartió vestuario en el Barcelona y Paris Saint Germain, asista a la semifinal de este torneo. Esto fue durante la dolorosa derrota 6-1 de Perú contra Brasil, con la cual quedaron fuera de competición, ya que venían de perder contra Qatar una fecha antes.

Según explicó el brasileño durante la conversación con el creador de contenido Cris Guedes, quien es su socio en la presidencia de Furia, en una conversación con Messi, el jugador del Inter Miami tomó dicha iniciativa. Este relato sorprendió a los hinchas y seguidores del torneo, con la posibilidad de ver a la 'Pulga' participando en la Kings League.

Neymar sorprende al revelar que Lionel Messi podría estar presente en el Mundial de Naciones de la Kings League

"Me dijo que puede que venga a las semifinales", empezó diciendo Neymar, palabras que causaron asombro a quienes estaba con él en la cabina. "Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena", fueron las palabras del astro brasileño, que dejó atónitos tanto a los presentes como a los hinchas.

¿Es posible que Lionel Messi este presente en el Mundial de Naciones de la Kings League?

Cabe señalar, que anteriormente, Gerard Pique, mítico jugador español que también compartió vestuario con Messi habló acerca de invitar a grandes estrellas del fútbol.

"Estamos intentando atraer a todas las grandes leyendas del mundo del fútbol tradicional. Y Messi es el más grande de todos. En este momento, sigue siendo un jugador activo, jugando para el Inter Miami. Pero cuando se retire, podríamos tener la oportunidad de invitarlo", fueron sus palabras en aquel momento.