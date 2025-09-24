Se terminó la participación de Fluminense en la Copa Sudamericana. El pasado martes 23, Lanús eliminó al 'Flu' en los cuartos de final con un empate 1-1 (1-2 en el global), en un partido disputado en el mítico Maracaná. Sin embargo, tras el encuentro, el entrenador del conjunto 'Tricolor'. Renato Gaucho, sorprendió en la conferencia de prensa al renunciar en vivo, dejando atónitos a los periodistas y culpando a las redes sociales de haber arruinado el fútbol.

Después de cinco meses en el cargo, el técnico brasileño se mostró muy molesto en sus declaraciones. Recalcó que en internet todos se creen directores técnicos y críticos, pero que los jugadores y entrenadores son quienes pagan las consecuencias. Incluso recordó que en su momento, Pep Guardiola, considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, fue tildado de “estúpido”.

¿Qué dijo el entrenador de Fluminense tras el partido contra Lanús?

"A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, le llamaban estúpido a principios de año, si no me equivoco. Así que hoy en día, en el fútbol, ya nada me sorprende. Nada, nada, nada, dentro y fuera del campo. Precisamente por las redes sociales. Todos son entrenadores, todos usan las redes sociales y dan su opinión. Hay quien ataca sin entender nada. No todos, pero muchos no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son los que pagan las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer?”, explicó en un primer momento.

“El fútbol se acabó. Se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganas, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos, periodistas, entrenadores, jugadores y aficionados, estamos siguiendo. El fútbol se acaba. Está casi acabado. Esa es mi opinión”, fueron sus duras palabras de Renato Gaucho.

Posteriormente, vía Instagram, el exDT de Fluminense hizo una publicación donde lamenta que no pasaron a la siguiente ronda y agradeció a las personas con quien ha trabajado.

"Lamentablemente, no pudimos avanzar en la Copa Sudamericana y por varios factores decidí que mi salida sería la mejor. Me gustaría dar las gracias al presidente Mario Bitencourt, que ha estado haciendo un gran trabajo, a Paulo Angioni y a toda la junta por su apoyo. Agradecer también a todos los miembros del comité técnico y al personal. Para el grupo de jugadores que han tenido un año fantástico. Muchas gracias a la enorme seguidora de Fluminense y que no se deja influenciar por media docena de "genios" que creen que lo saben todo pero en realidad están destruyendo el fútbol", se lee en su post de IG.

Fluminense anuncia nueva DT

Vía redes sociales, el conjunto brasileño oficializó esta renuncia y anuncio a su nuevo DT quien asumirá de manera interina.

"El Fluminense FC anuncia que Renato Gaúcho ya no dirige el equipo. El entrenador dimitió tras el partido del martes (23 de septiembre). Los entrenadores asistentes Alexandre Mendes y Marcelo Salles también dejan el club. El club les agradece su dedicación y les desea mucho éxito en sus carreras. El entrenador asistente permanente Marcão asume el mando del equipo de forma interina", se lee en el comunicado.