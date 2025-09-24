HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

DT de Fluminense no soportó ser eliminado por Lanús y renunció en vivo: "Se acabó por culpa de las redes sociales"

Renato Gaucho dejará de ser entrenador de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes tras anunciar en conferencia de prensa que renunciaba después del partido contra Lanús por la Copa Sudamericana.

Renato Gaucho dejó de ser entrenador de Fluminense tras el partido contra Lanús. Foto: Renato Gaucho
Renato Gaucho dejó de ser entrenador de Fluminense tras el partido contra Lanús. Foto: Renato Gaucho

Se terminó la participación de Fluminense en la Copa Sudamericana. El pasado martes 23, Lanús eliminó al 'Flu' en los cuartos de final con un empate 1-1 (1-2 en el global), en un partido disputado en el mítico Maracaná. Sin embargo, tras el encuentro, el entrenador del conjunto 'Tricolor'. Renato Gaucho, sorprendió en la conferencia de prensa al renunciar en vivo, dejando atónitos a los periodistas y culpando a las redes sociales de haber arruinado el fútbol.

Después de cinco meses en el cargo, el técnico brasileño se mostró muy molesto en sus declaraciones. Recalcó que en internet todos se creen directores técnicos y críticos, pero que los jugadores y entrenadores son quienes pagan las consecuencias. Incluso recordó que en su momento, Pep Guardiola, considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, fue tildado de “estúpido”.

PUEDES VER: Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

lr.pe

¿Qué dijo el entrenador de Fluminense tras el partido contra Lanús?

"A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, le llamaban estúpido a principios de año, si no me equivoco. Así que hoy en día, en el fútbol, ya nada me sorprende. Nada, nada, nada, dentro y fuera del campo. Precisamente por las redes sociales. Todos son entrenadores, todos usan las redes sociales y dan su opinión. Hay quien ataca sin entender nada. No todos, pero muchos no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son los que pagan las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer?”, explicó en un primer momento.

El fútbol se acabó. Se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganas, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos, periodistas, entrenadores, jugadores y aficionados, estamos siguiendo. El fútbol se acaba. Está casi acabado. Esa es mi opinión”, fueron sus duras palabras de Renato Gaucho.

Posteriormente, vía Instagram, el exDT de Fluminense hizo una publicación donde lamenta que no pasaron a la siguiente ronda y agradeció a las personas con quien ha trabajado.

"Lamentablemente, no pudimos avanzar en la Copa Sudamericana y por varios factores decidí que mi salida sería la mejor. Me gustaría dar las gracias al presidente Mario Bitencourt, que ha estado haciendo un gran trabajo, a Paulo Angioni y a toda la junta por su apoyo. Agradecer también a todos los miembros del comité técnico y al personal. Para el grupo de jugadores que han tenido un año fantástico. Muchas gracias a la enorme seguidora de Fluminense y que no se deja influenciar por media docena de "genios" que creen que lo saben todo pero en realidad están destruyendo el fútbol", se lee en su post de IG.

PUEDES VER: Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

lr.pe

Fluminense anuncia nueva DT

Vía redes sociales, el conjunto brasileño oficializó esta renuncia y anuncio a su nuevo DT quien asumirá de manera interina.

"El Fluminense FC anuncia que Renato Gaúcho ya no dirige el equipo. El entrenador dimitió tras el partido del martes (23 de septiembre). Los entrenadores asistentes Alexandre Mendes y Marcelo Salles también dejan el club. El club les agradece su dedicación y les desea mucho éxito en sus carreras. El entrenador asistente permanente Marcão asume el mando del equipo de forma interina", se lee en el comunicado.

Notas relacionadas
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

Clasificados Copa Libertadores y Sudamericana: resultados y partidos de hoy por cuartos de final

LEER MÁS
¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

¿A qué hora juega Peñarol vs Tacuarembó EN VIVO por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2025?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

Fernando Gaibor vivió incómodo momento al ser insultado por hincha de la U. de Chile en plena entrevista: "Te vamos a..."

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO HOY por la Copa Paraguay 2025?

¿A qué hora juega Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO HOY por la Copa Paraguay 2025?

LEER MÁS
Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota