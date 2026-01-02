HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Alianza Lima contra Regatas: día, hora y canal del partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley

Tras perder el liderato de la tabla de posiciones por decisión administrativa de la FPV, el equipo blanquiazul busca cerrar en lo más alto posible esta primera etapa del torneo.

Alianza Lima y Regatas fueron los finalistas en la última edición del torneo. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima y Regatas fueron los finalistas en la última edición del torneo. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

La primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se cierra este fin de semana con el partido de Alianza Lima contra Regatas. Los finalistas de la última edición del torneo llegan a este cotejo con dos derrotas a cuestas, por lo que buscarán recuperar la confianza de cara a la siguiente fase.

Las actuales bicampeonas cayeron frente a San Martín en la jornada más reciente y, por si fuera poco, la Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró infundada su apelación al fallo que las declaró perdedoras del cruce ante Universitario por alineación indebida. Las chorrillanas también fueron 'víctimas' de las cremas, aunque en su caso sí perdieron en cancha y no en mesa.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Regatas?

El partido entre blanquiazules y celestes, por la fecha 11 de esta primera etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este domingo 4 de enero.

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima contra Regatas?

En todo el territorio peruano, este Alianza contra Regatas se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Será el último juego del día.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo van Alianza Lima y Regatas en la tabla de la Liga Peruana de Vóley?

Previo a su enfrentamiento, Alianza Lima y Regatas ocupan los puestos 3 y 5 de la tabla de posiciones, respectivamente. Las íntimas suman 24 puntos, a tres unidades de los líderes, mientras que las regatinas ostentan 16 puntos.

