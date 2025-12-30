Jake Paul y el emotivo mensaje a Antony Joshua tras accidente en Nigeria pese al nocaut: "La vida es mucho más importante que el boxeo"

Antony Joshua sufrió un fuerte accidente en Nigeria, tras el choque del vehículo que lo transportaba. Las alarmas se encendieron al reportar 2 muertos, pero el excampeón mundial no sufrió ninguna herida de gravedad. Las imágenes del boxeador siendo auxiliado para salir del auto se velarizaron rápidamente. Por este motivo, Jake Paul no dudó en mandar un emotivo tuit a las víctimas y a su contrincante británico.

El influencer dejó de lado la rivalidad y rezó por las víctimas. Será complicado de olvidar, ya que Antony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto round de la esperada pelea estelar por Netflix. El Youtuber desconocía el poder del experimentado boxeador e incluso terminó con la mandíbula rota.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Jake Paul a Antony Joshua y a las víctimas del accidente en Nigeria?

El hermano del famoso luchado de WWE asombró con el respeto que mostró. “La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy. Descansen en paz Sina Ghami y Kevin “Latif / Latz” Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ", tuiteó Jake Paul sobre el accidente en Nigeria.

¿Cuántos títulos tiene Antony Joshua en el boxeo?

Anthony Joshua ha logrado convertirse en campeón mundial unificado de peso pesado en dos ocasiones, abarcando los títulos de la AMB, FIB y OMB. Además, ha obtenido campeonatos regionales, incluyendo el Británico y el de la Commonwealth. Su trayectoria comenzó en 2016, cuando se alzó con su primer cinturón, y a lo largo de su carrera ha reafirmado su estatus como un potente noqueador. Joshua también se destaca por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012.

¿Cómo fue el accidente automovilístico de Antony Joshua en Nigeria?

El multicampeón de los pesos pesados y excampeón olímpico posee raíces nigerianas e irlandesas, un factor que podría justificar su visita a la nación africana luego de derrotar a Jake Paul y en medio de las especulaciones sobre enfrentamiento ante el histórico Tyson Fury en 2026.

El Comisionado de Policía del Estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, informó a ESPN que el accidente automovilístico en el que se encontraba AJ se habría desencadenado por la explosión de una llanta del vehículo. Este incidente provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que resultó en un impacto contra un camión que estaba estacionado en la vía.