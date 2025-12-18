HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Reimond Manco le da severo consejo a Piero Cari tras su rendimiento en Alianza Lima: “No alcanza solamente con jugar bien”

"si sigue en ese camino, va a terminar jugando Copa Perú", fueron parte de las palabras de Reimond Manco, quien no dudo en aconsejar al jugador esperando que la siguiente temporada tome más protagonismo dentro de Alianza.

Reimond Manco espera que la siguiente temporada de Piero Cari tome más protagonismo con Alianza Lima. Foto: composición LR/Línea de 5/ Piero Cari
Reimond Manco espera que la siguiente temporada de Piero Cari tome más protagonismo con Alianza Lima. Foto: composición LR/Línea de 5/ Piero Cari

En una reciente edición del programa 'Línea de 5' se analizó lo que será la próxima temporada de Alianza Lima, con especial énfasis en Piero Cari, el joven futbolista que ya alcanzó la mayoría de edad y que se perfila como una de las promesas del club blanquiazul. Sin embargo, en los últimos partidos que disputó no ha logrado mostrar el mismo nivel que exhibió en la primera parte del año.

En ese contexto, Reimond Manco le dio un severo consejo a Cari, con la expectativa de verlo con un mayor crecimiento personal y futbolístico en la siguiente temporada con Alianza. Cabe resaltar que, tras cumplir los 18 años, el canterano dejaría de ser considerado como “joya” del conjunto íntimo y deberá consolidarse como una realidad dentro del campo de juego.

Reimond Manco le da severo consejo a Piero Cari

En sus declaraciones, Manco indicó que hoy en día no basta únicamente con saber jugar a la pelota. Además, no dudó en hacer una peculiar comparativa entre su carrera y la del actual jugador blanquiazul.

“El próximo año espero más de Cari. Tiene que entender que ya no es un juvenil. Y lo vuelvo a repetir, así me funen, diciendo que yo también hacía lo mismo: para mí, si sigue en ese camino, va a terminar jugando Copa Perú. Hoy ya no alcanza solamente con jugar bien. Si en mis tiempos el fútbol hubiera sido como el de ahora, probablemente hubiera jugado dos años como profesional y habría terminado en la Copa Perú. En vez de aprender lo bueno, está aprendiendo lo malo. Llegó un nuevo técnico y ahora tiene que enfocarse en entrenar”, fueron las palabras del exjugador.

Datos de Piero Cari con Alianza Lima durante la Liga 1

En la Liga 1, Piero Cari disputó partidos tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura con Alianza Lima durante la temporada 2025. En el Apertura jugó 9 encuentros, registrando 1 asistencia en 340 minutos, mientras que en el Clausura participó en 6 partidos, anotando 1 gol en 262 minutos. En total, el mediocampista sumó 15 partidos, 1 gol y 1 asistencia en la Liga 1, acumulando 602 minutos de juego.

