Reimond Manco da frío análisis sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario: "No se están haciendo bien las cosas"

Reimond Manco destacó que la gestión de Jorge Fossati fue clave para convertir a Universitario en uno de los mejores equipos del fútbol peruano, logrando una notable mejora en el rendimiento durante su mandato.

Reimond Manco habló sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario. Foto: composición LR/Juego Cruzado/difusión

La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes sigue generando debate. En una reciente edición del programa Línea de 5 se conversó sobre este tema, donde, fiel a su estilo, Reimond Manco ofreció un análisis crítico sobre la situación que atraviesa actualmente la U.

En sus palabras, el exjugador de Alianza Lima señaló que dentro del conjunto crema no se están haciendo bien las cosas, pues se está sacando a un técnico que le ha dado mucho al club, además de haber generado bases sólidas y realizar buenas campañas. Manco también destacó que Fossati tiene gran responsabilidad en lo que Universitario es hoy por hoy.

Reimond Manco da frío análisis sobre la salida de Jorge Fossati

"Para mí, en la 'U' no se están haciendo bien las cosas. Estás sacando a un técnico que te sacó tricampeón; no, eso es lo de menos, pero yo vi una U antes de Fossati y una U después de Fossati. Estás sacando un técnico que te hizo unas bases sólidas y que te hizo competir al más alto nivel e incluso hacer, hoy por hoy, del club el que mejor juega en el fútbol peruano. Ojo, que tú no estás sacando a cualquier pelagato. Estás sacando un técnico que te dio un giro de 360°, pero Fossati es uno de los responsables de que el club sea lo que es hoy por hoy", fueron las palabras de Manco.

Jorge Fossati deja de ser entrenador de Universitario

En el comunicado emitido vía redes sociales, el club le deseó todo lo mejor al uruguayo, además se señala que se espera que ambas partes puedan avanzar en sus respectivos objetivos.

"El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, luego de un proceso de negociación entre la Administración y el profesor Jorge Fossati, se dio por concluido el vínculo contractual como Director Técnico del plantel profesional. Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacionales 2023 y 2025".

"Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos. Por ello, le deseamos éxitos al DT y a su cuerpo técnico en los retos personales y profesionales que emprendan", se lee en el comunicado emitido vía X.

Lo más visto
Lo último
