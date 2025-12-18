Paolo Guerrero, en una reciente entrevista con el programa 'Vamos al VAR', dio a conocer que existieron problemas en la interna de Alianza Lima durante el desarrollo de la Liga 1. En sus palabras, señaló que, a pesar de estas dificultades, todo se resolvió dentro del club, por lo que esos temas quedaron en el vestuario.

Estas declaraciones surgieron a raíz de una pregunta sobre si hubo problemas con Hernán Barcos, exdelantero del conjunto blanquiazul. Sin embargo, Guerrero aclaró que nunca tuvo ningún inconveniente con él, aunque sí indicó que desde la prensa se venían especulando situaciones que no eran reales y que, como en todo equipo, siempre existen problemas internos que deben solucionarse.

Paolo Guerrero reveló que si hubo problemas dentro de Alianza Lima

Tras la pregunta, el ‘Depredador’ señaló que este tipo de situaciones forman parte del día a día y que solo les compete a los jugadores resolverlas. Además, indicó que la prensa debe quedar al margen, ya que este tipo de conflictos no debería exponerse.

"Obviamente, hubo problemas en la interna, pero todo eso se resolvió internamente y no se tiene por qué ventilar. Ustedes (periodistas) no participan en el día a día de las cosas que pasan y se resuelven en el vestuario. Después, fuera del campo y en lo social no hubo ningún problema", señaló.

Datos de Paolo Guerrero con Alianza Lima

En la Liga 1 2025, Paolo Guerrero tuvo un gran desempeño con Alianza Lima. Durante el Apertura, disputó 13 partidos, anotó 7 goles y acumuló 815 minutos en cancha, mientras que en el Clausura jugó 9 encuentros, volvió a marcar 7 goles, dio 3 asistencias y sumó 614 minutos de juego.