Deportes

Paolo Guerrero revela que sí hubo problemas en la interna de Alianza Lima: "Se resuelven dentro del vestuario"

Paolo Guerrero reveló en una entrevista que hubo problemas internos en Alianza Lima durante la Liga 1, pero que todo se resolvieron dentro del club, señalando que este tipo de situación no deben exponerse a la prensa.

Paolo Guerrero habló sobre la interna de Alianza Lima. Foto: difusión
Paolo Guerrero habló sobre la interna de Alianza Lima. Foto: difusión

Paolo Guerrero, en una reciente entrevista con el programa 'Vamos al VAR', dio a conocer que existieron problemas en la interna de Alianza Lima durante el desarrollo de la Liga 1. En sus palabras, señaló que, a pesar de estas dificultades, todo se resolvió dentro del club, por lo que esos temas quedaron en el vestuario.

Estas declaraciones surgieron a raíz de una pregunta sobre si hubo problemas con Hernán Barcos, exdelantero del conjunto blanquiazul. Sin embargo, Guerrero aclaró que nunca tuvo ningún inconveniente con él, aunque sí indicó que desde la prensa se venían especulando situaciones que no eran reales y que, como en todo equipo, siempre existen problemas internos que deben solucionarse.

Paolo Guerrero reveló que si hubo problemas dentro de Alianza Lima

Tras la pregunta, el ‘Depredador’ señaló que este tipo de situaciones forman parte del día a día y que solo les compete a los jugadores resolverlas. Además, indicó que la prensa debe quedar al margen, ya que este tipo de conflictos no debería exponerse.

"Obviamente, hubo problemas en la interna, pero todo eso se resolvió internamente y no se tiene por qué ventilar. Ustedes (periodistas) no participan en el día a día de las cosas que pasan y se resuelven en el vestuario. Después, fuera del campo y en lo social no hubo ningún problema", señaló.

Datos de Paolo Guerrero con Alianza Lima

En la Liga 1 2025, Paolo Guerrero tuvo un gran desempeño con Alianza Lima. Durante el Apertura, disputó 13 partidos, anotó 7 goles y acumuló 815 minutos en cancha, mientras que en el Clausura jugó 9 encuentros, volvió a marcar 7 goles, dio 3 asistencias y sumó 614 minutos de juego.

Paolo Guerrero cuestiona constantes cambios de Néstor Gorosito en el once titular de Alianza Lima: "Eso perjudicó un poco"

Paolo Guerrero cuestiona constantes cambios de Néstor Gorosito en el once titular de Alianza Lima: "Eso perjudicó un poco"

Presidente de Talleres revela que Federico Girotti quiere jugar en Alianza Lima: "Considera que será el mejor delantero de Perú"

Presidente de Talleres revela que Federico Girotti quiere jugar en Alianza Lima: "Considera que será el mejor delantero de Perú"

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

