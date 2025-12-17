HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Deportes

PSG consiguió por primera vez la Copa Intercontinental al derrotar por penales (2-1) al Flamengo de Brasil

Arquero Matvéy Safónov fue la figura de los parisinos al atajar cuatro penales en la definición.

PSG campeón de la Copa Intercontinental.
PSG campeón de la Copa Intercontinental. | AFP

¡París está de fiesta! El PSG consiguió un nuevo título internacional luego de vencer en la tanda de penales al Flamengo (2-1) por la final de la Copa Intercontinental que se desarrolló en Qatar (1-1 parcial). Luis Enrique alzó un trofeo que no tenía en sus vitrinas y acompañará a la Champions League 2024/25 y la Supercopa de Europa de esa misma temporada.

El conjunto europeo se mostró más decisivo en romper el marcador y un grosero error de Agustín Rossi, golero del ‘Fla’ quien buscó evitar un tiro de esquina dejando su arco desguarnecido, provocó la apertura del marcador por parte de Fabián Ruiz (9’). Para suerte del cuadro rojinegro, el ‘1’ llega tarde a la acción y el balón salió al tiro de esquina. El árbitro apoyado por el VAR anuló el tanto del español.

Tras la apertura, el partido se tornó un poco más trabado en el medio sector y la respuesta tardó con un disparo de Erick Pulgar que Matvéi Safónov pudo controlar sin inconvenientes.

Hasta que el PSG conseguiría el primero. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia (38’) aprovechó un error de cálculo de Rossi para recibir solo el balón y empujarla casi debajo del arco.

Para el complemento, el volante Jorge Carrascal salió del campo para permitir en ingresar de Pedro y así intentar darle mayor volumen ofensivo. Esto empezó a dar sus frutos cuando una presión en un saque lateral obligó al PSG salir mal y cederle el esférico a su rival. Giorgian de Arrascaeta se metió al área y Marquinhos cobró el penal. Tras revisión del VAR Jorginho (62’) cambió por gol (1-1).

El compromiso se fue al alargue donde ninguno se hizo daño, por lo que al nuevo campeón se tuvo que definir en la muerte súbita. Safónov fue el héroe y luego que De La Cruz marcara el primer tiro, tapó todo a Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Los parisinos Vitinha y Mendes se encargaron de sellar un 2-1 que le dio al PSG el título de la Copa Intercontinental.

